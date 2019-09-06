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君鴻酒店法拍惹爭議 聲請提案大法庭統一見解被駁回

2019-09-06 11:51聯合報 記者林孟潔╱即時報導

位在高雄地標85大樓的君鴻酒店，因原業主幸福人壽董事長鄧文聰因積欠債務而被法拍；君鴻酒店向高等法院聲請撤銷塗銷禁止處分登記被駁回，不服提抗告後，最高法院駁回確定。君鴻酒店另認為有法律見解歧異，聲請提案大法庭，最高法院認為不符聲請要件，一併駁回聲請。

君鴻酒店前身為「高雄金典酒店」，位在85大樓中37樓至85樓，原業主幸福人壽董事長鄧文聰因積欠債務而被法拍，第三次法拍由海霸王二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司以54.4億元標下。

因鄧文聰涉幸福人壽案，違反保險法和洗錢防制法等，檢方認定君鴻酒店是鄧文聰的不法所得，最高檢察署2015年為了保全追徵，予以假扣押君鴻酒店房地，囑託地政事務所禁止處分登記。

君鴻酒店被拍賣由凱德唐公司得標後，最高檢也囑託高雄地方法院塗銷禁止處分登記；但君鴻酒店不服，認為房地是否與案件有關，此部分事實上未釐清，君鴻酒店是第三人卻要承受資產損失，嚴重侵害財產權，另認為禁止處分應該等刑事案件終結才能處理，最高檢無權囑託執行法院塗銷禁止處分，因此向高院聲請撤銷。

高院認為，最高檢是扣押機關，當法院拍定後自有權塗銷禁止處分，認為君鴻酒店聲請無理由，裁定駁回；君鴻酒店不服提抗告，最高法院駁回確定。

另外，君鴻酒店認為有權塗銷禁止處分的機關是檢察機關獲訴訟中事實審法院？遭禁止處分的拍賣標的是否可進行拍賣程序？此部分有法律爭議，聲請提案大法庭審理。

最高法院承審庭認為，相關裁定基礎事實不同，且所欲處理的法律爭議也有差別，因此不符合提案大法庭的要件，駁回君鴻酒店的聲請。

君鴻酒店法拍惹爭議，聲請撤銷塗銷禁止處分登記、提案大法庭均被駁回。本報資料照片
君鴻酒店法拍惹爭議，聲請撤銷塗銷禁止處分登記、提案大法庭均被駁回。本報資料照片
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鄧文聰。本報資料照片
鄧文聰。本報資料照片
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君鴻酒店鄧文聰法拍
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