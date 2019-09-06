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「虧雞福來爹」控郭正亮違選罷法 郭評論有據不起訴

2019-09-06 11:14聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

去年九合一選舉，「虧雞福來爹」台南市長候選人林義豐認為民進黨立委郭正亮，在政論節目上指稱「林與黃偉哲關係比較好」等，足以影響選情，因此控告郭正亮違反選舉罷免法。台北地檢署查出，林與黃兩人在媒體報導互動不錯，且郭選情評論是依當時民調及未來事件交易所當選機率預測，有數據為憑，今依罪嫌不足，不起訴。

檢方調查，去年10月30日晚上9點許，郭正亮在政論節目擔任來賓，指稱「林義豐跟黃偉哲的關係也比較好」、「他（林義豐）會不會那麼用力選啦，我不認為」等言論。

林認為屬不實言論且足生影響其選情，於11月1日前往台南地檢署，按鈴申告郭涉違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪。經高檢署移轉管轄，由北檢偵辦。

郭否認犯罪，辯稱依據《三立新聞》報導，台南市長參選人黃偉哲有拜訪林的「政見概念館」，林則回訪黃的「城市願景館」，《三立》表示：「現場一點也沒有緊張氣氛」，林還當場表示「黃市長確實不錯，他來領導我們台南，我很歡迎。」

另名台南市長參選人高思博，10月18日接受YAHOO TV專訪，被問及為何不與林聯合，更有機會打敗黃？高當時表示「林是真心想要幹掉民進黨嗎，林當場稱呼黃偉哲為黃市長，被媒體質疑是選假的，林要自己出來澄清一下。」

郭表示，當時是因主持人提問才回應未來選情判斷，自己是依據10幾家民調機構顯示黃的支持率維持在25至35百分比，林大約7至17之間，高介於中間，另未來事件交易所顯示黃當選機率在55至65之間，林是12至17之間，林幾乎是不可能當選。

檢方查出，郭當時在節目上，被主持人提問：「現在怎麼退（選）呢？」郭回答：「現在退就違法。」因此認定郭的語意是指無法退選，否則會成為「搓圓仔湯」，並無影射林有放棄競選行為之意。

檢方調閱多家民調機構數據，包括ET民調（2018/10/1-7）、循證民調（2018/10/8-9）、世新大學（2018/10/13-15）、循證民調（2018/10/25-26）、旺旺中時（2018/10/28），分別顯示黃支持度為30.8%、34.5%、27.5%、31.7%及 24.6%，林支持度為14.2%、15.3%、10.9%、12.9 %及15.7%，可見兩人支持度相差甚遠。

另依未來事件交易所數據顯示，9月18日新增列林進行當選預測，黃於9月18、20、28日當選機率均預測為「機會極高」，林則均預測為「機會渺茫」因此認定郭的選情評論均有數據為憑，並非出於故意虛捏，今依罪嫌不足，不起訴郭。

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