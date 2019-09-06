涉嫌洩漏管中閔個資 民眾告發監察院洩密

2019-09-06 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



有民眾質疑監察院監察院內部違法洩露「管中閔案」的調查內容，今赴台北地檢署告發監察院涉洩密罪，並說：「理應代表正義的監察院，卻做出違法洩密的事，如果北檢不調查清楚，未來不會有人再相信監察院的公信力。」期許北檢能夠發揮「偵辦馬英九洩密案」的積極度，在最短的時間內讓真相大白。

8月19日，台大校長管中閔於臉書發文，質疑：「個人資料保護法已公布24 年，為什麼監察院可以向媒體洩漏包括我所得資料的個資？（若非刻意洩漏，難道媒體是在中山南路的人行道上撿到這些個資？）這樣侵害我的自由與隱私，算不算違法？」

新聞稿指出，回答管校長的疑問，監察院此舉，當然違法。根據《監察法》第26條：「調查人員對案件內容不得對外宣洩」。《監察院辦理糾舉彈劾案件注意事項第五條》：「糾彈案之提出及其內容、開會日期、審查委員名單等，於移付懲戒機關前不得宣洩。」

然而管中閔案的調查內容，居然在2019年1月15日移送公懲會之前，就已經外洩給媒體，將管中閔個人的報稅資料公開。此舉不但侵犯了管中閔個人的隱私權，也已經構成刑法第132條的「洩露國防以外秘密罪」。