用袁惟仁照片侵害肖像權？ 經紀公司求償3百萬輸了

2019-09-06 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



經紀公司宇朕娛樂不滿「浪Live」直播平台，擅自拿旗下藝人袁惟仁和直播主合照，作為商業宣傳之用，讓大眾誤以為袁將親自替直播主量身打造詞曲，嚴重侵害肖像權，提告向創設直播平台的港商駿明數位科技公司求償300萬元。台北地方法院判宇朕敗訴，對方免賠錢，仍可上訴。

袁惟仁去年10月腦溢血昏倒送醫後，醫療費用龐大，除音樂圈好友募款，宇朕娛樂2月也發聲明表示，浪LIVE未經同意使用袁的肖像，已提告求償，賠償金額將全數給袁支付治療費用。

宇朕提告主張，袁惟仁的肖像權屬於公司所有，且袁是全國高知名度藝人、音樂製作人、詞曲創作人，發行過熱賣專輯，也替大牌藝人、天王天后推出膾炙人口的專輯，又擔任選秀節目評審。

宇朕認為，「浪LIVE」直播平台去年6月7日起，未經他們同意或簽約，也未同意袁作為直播平台造星計畫的導師，卻擅自邀約袁惟仁和直播主「蒙蒙」見面並拍照，事後拿照片替造星計畫做宣傳，還利用多家電子報刊登照片，配以「量身打造單曲」等字眼，使大眾誤信袁不僅是造星計畫的導師，更將替直播主譜寫詞曲。

宇朕指出，「浪LIVE」用不正當手段拉抬收視率，嚴重侵害公司擁有袁惟仁的肖像權，公司寄電子郵件表明欲商議後續合作和費用，對方卻藉故拖延，置之不理，要求賠償300萬元並登報道歉。

駿明抗辯，宇朕主張和袁惟仁簽約擁有獨家經濟權，但雙方在調解程序時，卻拿不出授權文件，直到訴訟階段才拿出合約書，且合約內容未經公證，也沒有見證人，他們爭執合約書的真實性。

駿明認為，肖像權主題只限於「自然人」，也就是袁惟仁所有，宇朕是公司法人更不得享有袁的肖像權，肖像權也無從轉讓；若被授權使用肖像，也不會因此成為肖像的所有權人，宇朕以公司名義請求賠償，毫無根據。

法院認為，經鑑定後確認宇朕和袁惟仁間的合約書為真，但肖像權是體現人的尊嚴和價值，應專屬於「自然人」的權利，法人不得享有肖像權，即使現代社會肯認肖像權可以「授權」他人使用，但被授權者只有行使的權利，並不能成為肖像權的主體。

另外，合約書僅約定袁惟仁同意將肖像權獨家授予宇朕全權代理，但沒有明文記載袁同意將肖像權移轉給宇朕所有。