舉發闖紅燈沒影像仍開罰 法官：相信警察不會說謊

2019-09-06 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



徐姓男子去年9月25日凌晨1時駕駛機車，行經台南市東區崇學路與崇善路口時，遭市警局第一分局文化派出所員警舉發闖紅燈，被裁罰1800元且記違規點數3點，他經路口且行駛約5分鐘才被攔下及無影像佐證，質疑員警說謊，提行政訴訟，台南地院認當場舉發交通違規並不以攝影或照相存證為其要件，也相信警察不會說謊而判徐敗訴，可上訴。

徐主張，他是綠燈行駛，並無闖紅燈。他說，經過該路口且又行駛5分鐘左右，該員警才出現在他背後攔查，並未在違規當下立即攔查，與一般正常的執勤員警顯然有著極大落差，舉發員警顯然在說謊。他表示，裁處單位應提出證據，證明他闖紅燈。

市府交通局指出，經查本案舉發單位員警於違規時間站在崇學路上，目視發現徐駕駛機車行經違規路口闖紅燈，機車尚未通過停止線時崇善路號誌為紅燈，機車通過停止線時崇善路號誌也是紅燈，違規事實明確，因徐駕駛機車車速很快往中華東路與崇善路口行駛，員警依法尾隨，在崇善路段攔查後告發。

台南地院通知當日製單舉發的吳姓員警作證，他表示，他看到紅燈，徐越過停止線，往東向繼續行駛。他跟同事騎機車在後面尾隨，因為徐速度太快，所以他們尾隨，過了中華東路，在崇善路段攔下徐。攔下後告知徐闖紅燈，依法告發。法官詢問有無可能誤認，「我確實有看到，沒有誤認。」吳說。

台南地院指出，當場舉發交通違規並不以攝影或照相存證為其要件，也不以舉發錄影或照片為唯一證明方法，若舉發員警親眼見聞違規經過，並經以證人身分具結後為證述，員警證詞仍不失為證明方法之一。院方認為，若強求各種交通違規行為均需以照片為其裁罰依據，事實上並不可行，諸多違規行為的發生難以預期，違規狀態稍縱即逝，所以無法期待舉發員警在一瞬間突發交通違規行為，發現後能即時攝影取證。