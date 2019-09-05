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酒後執意開車 設計師撞死台大研究生起訴

2019-09-05 21:13聯合報 記者陳俊智╱即時報導

從事室內設計的林姓男子，去年10月與友人餐敘飲酒，酒後仍開車上路，結果在新北市泰山區撞死就讀台大研究所的林姓高材生，雖自白犯行，但尚未與被害人家屬和解，今天被新北地檢署依過失致死罪起訴。

起訴指出，林姓設計師（45歲）明知酒後不能開車，去年10月15日晚間餐敘後仍開車上路，一路從台北市萬華區開到新北市泰山區，結果在新北大道、泰林路口違規左轉時撞上騎車直行的林姓高材生（23歲），導致林姓研究生頭部受創嚴重且傷及腦部，送醫不治死亡。

案發後，林姓設計師呼氣酒測值高達0.70毫克，被警方當場逮捕，偵訊時，他也坦承酒駕，供稱未注意車前狀況才會撞到人。

林姓研究生的父母認為林姓設計師明知自己酒醉無法安全駕駛仍開車上路，有殺人的不確定故意，但林姓設計師否認；檢方調查，林姓設計師雖酒駕上路，但有多次減速避免事故發生情形，撞到林姓高材生的前一刻，他也是先減速才違規左轉，難認其有殺人犯意。

檢方雖認為林姓設計師犯行難構成殺人罪，但酒駕撞死人仍涉犯過失致死罪，由於全案事證明確，加上其他現場目擊者指證歷歷，因此依法起訴。此外，檢方也建請法院審酌林姓設計師酒後執意開車上路，造成對方家庭破碎、父母承受莫大痛苦，且至今未與對方父母和解等情，給予適度刑期，以昭公信。

林姓設計師去年10月酒後開車上路，結果在新北市泰山區違規左轉時撞死林姓台大研究生...
林姓設計師去年10月酒後開車上路，結果在新北市泰山區違規左轉時撞死林姓台大研究生，今天被新北地檢署依過失致死罪起訴。記者袁志豪／翻攝
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林姓設計師去年10月酒後開車上路，結果在新北市泰山區違規左轉時撞死林姓台大研究生...
林姓設計師去年10月酒後開車上路，結果在新北市泰山區違規左轉時撞死林姓台大研究生，今天被新北地檢署依過失致死罪起訴。記者袁志豪／翻攝
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殺人
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