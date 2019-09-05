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五度酒駕這次無照撞死女騎士 他賠150萬仍遭判刑5年

2019-09-05 19:40聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園陳姓男子2014年首次酒駕被抓，往後就「一年一酒駕」刑度從3個月累加至6個月，駕照也被吊銷，但他不知悔改去年12月19日再犯撞死莊姓女騎士，呼氣酒測值高達每公升1.65毫克，法院認為他已有4次酒駕前科，屬於加重結果犯，考量他賠償家屬150萬元獲原諒，依酒駕致人於死罪判他5年。

檢警調查，陳男當天早上先在1處宮廟喝酒，下午2點開小貨車行經楊梅區楊湖路2段時，原本打算超車卻因酒駕影響，不慎追撞前方機車，造成莊女人車倒地，還波及一旁等待左迴轉的何姓騎士，莊送醫仍因頭部重創、全身多處骨折宣告不治。

陳經警方酒測呼氣值達每公升1.65毫克，偵審過程也都坦承不諱，加上現場監視器、警方交通事故調查報告等佐證，認定他貿然追撞前車，與莊女死亡結果具有相當因果關係。

法院審酌，陳身為正常智識成年人，分別在2014、2015、2016及2017年，都分別因酒駕各遭判處有期徒刑3個月、3個月併科罰金3萬元、4個月併科2萬元罰金，以及6個月併科罰金1萬元。

但陳過去已有4次酒駕紀錄，仍執意酒駕上路撞死人，主觀上雖無令莊女於死故意，但這個結果仍是他客觀上能預見，已屬於加重結果犯，依法應加重其刑。

法院認為，陳男過去酒駕遭吊銷駕照，仍繼續酒後開小貨車上路撞死被害人，酒測值更高達1.65，顯然漠視公眾往來安全，考量犯後坦承，賠償對方家屬150萬元達成調解，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處陳有期徒刑5年。

陳男有4次酒駕前科，這次撞死女騎士，酒測值高達1.65，雖賠償家屬150萬元，法...
陳男有4次酒駕前科，這次撞死女騎士，酒測值高達1.65，雖賠償家屬150萬元，法院仍依公共危險罪判他5年。圖／報系資料照
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酒駕駕照事故
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