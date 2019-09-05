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道路有坑洞 致女機車騎士受傷獲國賠16萬

2019-09-05 16:56聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市郭姓女子2年前騎機車行經永康區中華路段，因天色昏暗且道路凹凸不平，致郭女經坑洞時人車倒地，四肢多處擦挫傷及腦震盪等傷害，經醫囑休養1個月，她向永康區公所提出國賠求償36萬多元，而公所主張僅瀝青輕微剝落而非坑洞，且任一點高低差不得超過0.6公分的規定，新市簡易庭認公所無法免除路面坑洞管養不善之責，判賠16萬多元，可上訴。

郭女指出，2016年10月12日下午7時20分許，騎機車行經永康區中華路段，行經該處坑洞時人車倒地，因此四肢、膝部、肩膀、右側骨盆等部位挫傷、擦傷、腦震盪、右膝前十字韌帶撕裂等傷害，機車也受損。她主張，

永康公所未能維護路面平整、設置防護裝置等防止危險發生的措施，未盡養護之責，對公共設施管理有缺失。

她指出，事故當時燈光昏暗，路旁停有大巴士，致她無法靠邊行駛，但她行駛外側車道並未違規且未超速。她為此求償醫療費、醫材費、工作損失、就醫交通費、機車維修費、整形除疤費用、精神慰撫金，合計36萬9191元。

永康區公所指出，依警方製作道路交通事故現場圖所示，郭女行車方向經過的坑洞深度僅0.5公分、0.6公分，僅瀝青輕微剝落而非坑洞，且未超出台南市道路挖掘管理自治條例所規範的道路路面平整度，任一點的高低差不得超過0.6公分的規定，並無管理上的缺失，且該事故與現場道路路面瀝青剝離間並不具因果關係。

公所方面考量郭女受傷及國家賠償法採無過失責任，並同時有保護人民的立法意旨，同意與郭女進行國家賠償協議，並非承認郭女所述是真實。而郭女最初向公所求償18萬3187元，至今提高至36萬9191元，金額差距過大，不合常理。

因此，郭女主張被告公所應負國家賠償責任，曾於去年3月間依國家賠償法向請求國家賠償，公所雖同意賠償，但雙方就賠償金額無法協商致協議不成立。

新市簡易庭認為，郭女行駛的車道上有深度0.7至0.5公分不等的三處坑洞，究竟因何處特定坑洞導致這起事故，並無證據可以評斷。道路行駛車輛的用路人，縱然完全盡其車前狀況的注意義務，也無法百分之百完全掌握路面情況，仍無從免除公所對路面坑洞管養不善之責。

經清算，法官准予醫療費用6萬9541元、醫療交通費用3萬7562元、機車修理費9850元、精神慰撫金5萬元，合計16萬6953元。

台南地院新市簡易庭認永康公所無法免除路面坑洞管養不善之責，判賠16萬多元，可上訴...
台南地院新市簡易庭認永康公所無法免除路面坑洞管養不善之責，判賠16萬多元，可上訴。圖／本報資料照片
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