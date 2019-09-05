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已婚男偽單身！女郎錯信慘遭騙情又騙財 痛失400萬

2019-09-05 16:49聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市洪姓男子隱瞞已婚身分遊走交友網站，結識單身黃女。缺錢花用的洪男主動攀談，讓黃女墜入情網，兩人互以「老公」、「老婆」暱稱，洪男又隱隱透露自己承包工程突有資金缺口需周轉，陸續黃女借款400餘萬元得逞。事後，洪男不讀不回黃女訊息，還拉黑封鎖她，女方才驚覺遭騙財。橋頭地方法院依詐欺罪共13罪，判洪男有期徒刑2年半、1年2月，後者得易科罰金。

判決指出，洪男在交友網站主動留言給黃女，兩人才開始有互動，過程中，女方曾詢問他的婚姻狀態，洪佯稱自己單身，還傳送一張配偶欄空白的身分證照片給黃女，單純的黃女誤信為真，義無反顧投入感情，視洪男為男朋友，雙方互相甜稱老公、老婆。

兩人互動不久後，平日遊手好閒、不務正業的洪男見黃女單純可欺，就三番兩次編造不實理由，先謊稱工作承包工程材料貨款需周轉，又說堂弟捲款逃到大陸造成工程資金缺口，還稱要花錢賄賂工務局人員，再三哄騙黃女匯款。黃女不疑有他，從2016年7月18日至隔年1月20日間，陸續匯款、轉帳、或提領現金，分13次交付480萬1400元給洪男。

沒想到，洪男見錢到手後，開始不回黃女電話，也不理會她留言訊息，甚至將黃女通訊帳號封鎖，並將她的手機號碼設為拒接電話黑名單。無助的黃女只好找上洪男的林姓友人、洪姓堂弟詢問，才得知自己喚的「老公」其實早就是有婦之夫，且還不是工程承包商老闆，實際上根本沒有工程在運作，驚覺受騙後報案。

洪男到案坦承曾向黃女借款，但矢口否認詐欺取財。他辯稱，有一部分款項是真用於期貨投資、修理車輛，並非用不實事由借款；另外一部分借款，之所以未據實以告，是怕黃女聽到真實理由後，會傷心，才會編造不實理由，當時並不知道會構成詐欺犯罪。

然而，洪男的妻子、林姓友人均證稱，洪男沒有固定工作，並未承包工程。洪妻更指稱，洪男婚後從未負擔家用，「都是靠我賺錢生活」。

橋頭地方法院審理要求洪男提出任何人、事證證明自己確實有承包工程等事由，洪都無法提出證據。法官認定洪男捏造不實理由，謊騙黃女同意借款，藉此詐得款項，犯詐欺取財罪證明確。

法官認為，洪男正值壯年，並非沒有工作能力，卻仍投機取巧，向黃女訛詐高額款項，供自己隨意花用，實屬不該；經查，洪男還另有多項前科紀錄在案。雖洪男案發後一再說對不起被害黃女，但始終未提出實質清償方案，犯後態度不算好。橋頭地方法院依犯詐欺罪共13罪，判處洪男應執行有期徒刑2年半、1年2月；其中，1年2月徒刑部分，得易科罰金42萬5千元，可上訴。

高雄市已婚洪姓男子對單身黃姓女子騙情又騙財，遭橋頭地方法院依詐欺罪，判應執行有期...
高雄市已婚洪姓男子對單身黃姓女子騙情又騙財，遭橋頭地方法院依詐欺罪，判應執行有期徒刑2年半、1年2月，後者得易科罰金。示意圖／Ingimage。
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