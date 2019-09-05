擔任社區總幹事A錢曾獲判緩刑 再犯法官要她入獄

2019-09-05 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



呂姓女子由物業管理公司派駐社區任職，曾犯侵占罪被判刑，但獲宣告緩刑。去年她擔任基隆市一處社區總幹事期間，把向住戶收取的管理費、停車場清潔費42萬多元，挪為己用，被檢方依業務侵占罪嫌起訴。基隆地院審結，認為她不知悔悟，判刑7月，未宣告緩刑，若定讞將入獄。

判決指出，呂女自2015年12月16日至2018年5月6日，由任職的公司派駐擔任基隆市安樂區一處社區管委會擔任總幹事，負責收取並保管住戶繳交的管理費及停車場清潔費。

管理公司沈姓襄理去年2月間，發現呂女未依規定把收取的管理費及停車場清潔費，存入社區管委會設於基隆第一信用合作社帳戶，要求她補齊短少金額，後因呂女未補齊報案，基隆地檢署檢察官偵結起訴。

法官查出，呂女基於侵占的犯意，去年3月9日至同年5月4日，向78名住戶收取的31萬9666元管理費，向27名住戶收取的11萬400元停車場清潔費，合計42萬2066元，放進自己口袋，未依規定存入社區管委會帳戶。