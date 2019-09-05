港客闖紅燈被公車撞死 司機和中興巴士要賠126萬元

2019-09-05 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



陳姓男子3年前駕駛中興巴士公車行經仁愛路、大安路口，不慎撞擊到闖紅燈過馬路、來自香港的冼姓男子，送醫後仍宣告不治。冼的家屬提告求償385萬餘元，台北地方法院日前判陳、中興巴士應連帶賠償126萬餘元，可上訴。

刑事部分，陳姓男子被依業務過失致死罪，一、二審均判10月徒刑。民事部分，冼的母親提告主張，陳2016年11月25日晚間開公車，沿著公車專用道，行經行愛路四段和大安路一段交叉路口時，沒注意到冼正穿越斑馬線，導致冼被公車車身撞擊，頭胸腹骨折、肝脾破裂，最後顱內出血等宣告不治。

冼母認為，冼原本住香港，因為來台灣遊玩而遭遇車禍，且冼是她的獨生子，出生後就和她相依為命，長期未和生父來往，未料遭逢鉅變，陳和中興巴士有所疏失，要求賠償醫療、機票、喪葬、骨灰龕費用和精神慰撫金，扣除強制險保險金，求償385萬餘元。

陳抗辯，當時公車車速僅40公里，是冼未依交通號誌穿越馬路，和公車相隔不到10公尺，導致閃避不及，陳當時並沒有足夠的距離和時間做反應，難認有過失，請求法院駁回請求。中興巴士則未提出具體聲明或陳述。

法院認為，依照現場照片和行車記錄器畫面，公車駛入路口，和冼仍有相當距離，且行車記錄器已可拍攝到冼走在行人穿越道，若陳注意車前狀況，應可發現冼穿越馬路，是有停車讓冼先過的可能性，認為陳應負過失責任。