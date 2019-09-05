跨越雙黃線違規迴轉害騎士受重傷 駕駛判刑再賠278萬元

2019-09-05 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



王姓男子開車違規跨越雙黃線迴轉，吳姓男子騎機車閃煞不及撞上受重傷。王除被依過失傷害罪判刑2月定讞，吳提告求償醫療費、勞動力減損及精神慰撫金等共523多萬元，基隆地院審理後，判王要賠償吳278多萬元。全案可上訴。

判決指出，王男前年4月30日下午駕駛自用小客貨車，自新北市瑞芳區粗坑口路旁起步後，疏於注意違規跨越道路中央分向限制線迴轉。23歲吳男騎普通重型機車經過時閃煞不及撞上，人車倒地，造成左側第6 根到第12根肋骨骨折、脾臟撕裂傷、左手肱股骨折、第4 及5節腰椎骨折。

基隆地院刑事庭依過失傷害罪，判處王男2月徒刑，吳另提民事訴訟向王求償醫療費16萬多元、交通費9000元、看護費25萬多元、半年薪資損失21萬多元、精神慰撫金50萬元。此外，台大醫院醫師診斷他因車禍造成勞動能力減損23%，因距退休還有42年，另向王求償409萬多元的勞動能力減損損失。

王男答辯，同意吳提出的醫療費、交通費、看護費、不能工作損失求償金額，但有關勞動能力減損比例部分，因醫院曾出具造假資料，有舞弊之嫌，請求再送其他醫院鑑定。

法院審理後認為，王駕車違規造成吳受傷，被依過失傷害罪判刑2月定讞。王的過失傷害行為與吳受傷有相當因果關係，應負侵權行為損害賠償責任。雙方對醫療費、交通費、看護費、不能工作損失賠償金額不爭執，吳求償50萬元精神慰撫金也屬適當，均應判准。

至於勞動能力減損比例部分，台大醫院回覆法院詢問表示，依吳男在他院就醫病歷紀錄、今年1 月22日鑑定門診臨床症狀、徵象，以及台大醫院今年2 月11日下肢神經傳導暨肌電圖檢查結果，並考量病人工作經歷、年齡，計算勞動能力減損比例為17%。