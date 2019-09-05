罵「支那難民無恥基因遺傳」 討告下場拘役20日

2019-09-05 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



劉姓男子在臉書上發表軍公教年金改革的言論，卻遭朱姓女網友謾罵「我只知道『禮義廉』是一些像你們這種支那武裝難民最成功的家庭教育！＃希望你沒有小孩＃因為無恥的基因會代代遺傳」，劉提醒將提告，她卻回「來呀、來告」。鄭提告公然侮辱，宜蘭地院認定朱女一再侮辱劉血統、出身，與年改議題無關，處拘役20日，得易科罰金。朱女上訴，台灣高等法院駁回定讞。

劉為國內知名歐洲插畫書藏家、編譯，朱女也自稱是自由譯者、碩士。去年4月26日，劉在個人臉書上發文，討論年金改革、政府施政，朱女卻在下方留言「講這麼多，就是沒講到當年這些『辛苦的老一輩』的『公務人員』，迫害台灣人的暴行，沒講到這些支那武裝難民餘虐（原文）橫行台北街頭的惡行，也沒講到這次攻擊記者、圍毆警察、圍堵兒童醫院的惡行，更沒提到軍公教所得替代率，這種知識分子有臉出來帶風向，林北不恥啦」。

無端遭網友批評，劉回覆「這裡誰是台灣人，誰不是台灣人，妳說說看？我這樣叫做出來帶風向喔？」，雙方你來我往，朱女稱「你是支那人！什麼基層軍公教？當年就是因為貪腐和殘暴打敗仗的魯蛇，靠著槍桿子在台灣殺台灣人吸台灣人的血的一群敗類！」。

當劉提醒將提告時，朱女反嗆「這陣子武裝難民餘虐（原文）的新聞正夯」，還說「我從來沒這麼期待過一場訴訟，最後搞不好一人提告雞犬升天喔」。

劉向台北市警文山二分局報案，宜蘭地檢署偵結，起訴朱女，宜蘭地院依公然侮辱罪處她拘役20日。朱女不服，上訴二審。

高等法院認為，朱女罵人劉和家人「無恥的基因會代代遺傳!」，語詞屬輕蔑、使人難堪，她雖辯稱非針對劉個人，但文章裡卻直指「『你們』這種支那武裝難民…希望『你』沒有小孩…」，顯係針對劉而來，辯詞不可採。

朱女承認不認識劉，也不知道對方父執輩有無殺害台灣人的行為，是根據她的經驗「推論」劉具有這樣的背景可能性甚高。高院認為朱女根本不知道劉的身分、背景卻人身攻擊，這與討論公共議題無關，只是情緒性謾罵，應依法論科。