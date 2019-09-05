臉書貼「綠色執政淹水保證」假圖文 裁罰2000元

2019-09-05 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



張姓男子在社群網站臉書貼文「施政好不好？下個雨就知道，這次下雨都是綠獨縣市淹水」等，被台北巿警松山警分局查獲，移送裁罰；台北地院審理，法官認為張造謠，影響公共安寧，裁罰張姓男子2000元。可抗告。

張姓男子指的「綠獨」縣市，包括屏東、新竹、台南、桃園、基隆，警方認為，網路謠言足以影響公共安寧，依社會秩序維護法法辦他。

台北地院裁定指出，張今年7月4日下午2時在臉書公開貼文，稱「施政好不好?下個雨就知道。怎麼?這次下雨都是綠獨縣市淹水」，警方約談張，他辯稱文章不是他貼的。

法院調查，張貼者所使用的FB帳號為「張XX（含個人臉書大頭照）」，張在警詢時說「張XX」帳號為他所使用，未供其他人使用。

裁定指出，網文下方附有5張嚴重淹水的照片，載有「屏東」、「新竹市」、「台南」、「桃園」、「基隆」文字，內容還指「這次淹大水，正好檢視各縣市基礎工程的好壞，淹大水的縣市都是民進黨執政的縣市，事實證明，這說明了什麼，台灣人看清楚了嗎？綠色執政，淹水保證？」，文章有24則留言，有83個按讚人次。