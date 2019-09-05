大學生論壇謾罵系主任超色涉非禮 挨告吃官司

2019-09-05 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



陳姓男子是中部一所私立大學日語系學生，因不滿系主任，在網路論壇貼文，指稱系主任眼神掃視女學生讓人不舒服，還有「上次非禮我們的女同學」等字眼，系主任向陳姓學生提告，彰化地院認為，陳男在網路上張貼留言經傳播、發散，對系主任名譽損害不輕，依散布文字誹謗罪處拘役30日，得易科罰金。

判決書指出，陳男去年3月6凌晨以暱稱在論壇網頁張貼以該名系主任為標題的文章，內文指稱系主任「高傲就算了還他媽超色上次非禮我們的女同學就算了，上禮拜還有女同學去找他簽東西被掃瞄到全身不舒服」等語，還中還使用文字謾罵該名系主任。

系主任說，在本案發生後，無法擔任校內或校外職務，受有損失，他與學生並沒有接觸和恩怨，卻被以粗俗字眼謾罵，因而提告。陳男辯稱，他是親耳聽到同學說系主任非禮女同學，且為人師表，針對學生所作所為是可受公評事項。