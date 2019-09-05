移民署專員陪人頭老公至大陸 還教來台賣春女應對面談

2019-09-05 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



移民署中區事務大隊專員陳鵬先，勾結人蛇集團郭美麗，以「假結婚、真賣淫」方式，由陳以其職務上多年辦理大陸地區人民入境審查經驗，陪同人頭老公至大陸辦理假結婚相關事宜，以利大陸地區女子來台賣春，台中地院今天依違反兩岸人民關係條例等罪將陳判刑1年10月、郭2年6月，其餘8名同夥判刑3月至1年8月不等徒刑。

判決書指出，陳鵬先（44歲）自1995年擔任警職，於12年前轉任內政部移民署台中市專勤隊科員，再於9年前調任移民署中區事務大隊專員，與郭美麗（65歲）自為舊識。

陳鵬先、郭美麗明知「小蘋」（化名）為大陸地區女子，不得非法進入台灣地區，郭為使「小蘋」能順利來台，請嫻熟「假結婚」面談、查察程序之陳鵬先從中協助，陪同出境。

由郭美麗買機票，於2013年10月6日，陳鵬先、人頭老公搭機前往大陸福州，陪同「小蘋」、人頭老公前往泉州市民政局、公證處，由陳鵬先協助填寫結婚登記相關文件暨辦理公證。

陳鵬先更以其職務上多年辦理大陸地區人民入境審查之經驗，教導「小蘋」、人頭老公來臺時如何應對移民署公務員之審查面談，避免「假結婚」事遭到拆穿。因兩人經陳鵬先事前教導面談要領，致「假結婚」未被識破，移民署乃許可「小蘋」以團聚為由入境臺灣。事成後

，郭美麗給人頭老公18萬報酬。

「小蘋」來台後，郭美麗即將她媒介至寶麗晶公司，由業者容留媒介與男客從事「半套」的性交易，郭先後她表示，辦理「假結婚」過程及需住宿、吃飯、紅包、禮物、利息等花費很多，施加不當債務約束，使「小蘋」從事性交易收取其從事性交易所得104萬元，並向「小

蘋」稱其尚欠105萬元。

此外，陳鵬先、郭美麗明知大陸女子李萌不能非法來台打工，由郭找人頭老公，陳等人2013年10月11日，搭機飛往鄭州，由陳以其職務上多年辦理大陸地區人民入境審查之經驗，教導人頭老公、李萌來臺時如何應對移民署公務員之審查面談，避免「假結婚」事遭到識破。

2014年1月27日，李萌與人頭老公搭機抵達桃園國際機場，經移民署公務員對人頭老公及李萌進行面談時，發現說詞甚有疑義，並在人頭老公手機查得應付面談人員之說詞簡訊，始發覺「假結婚」實情，不准李萌入境臺灣地區。