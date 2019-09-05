親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「缺一不可」拉鋸戰讓步或離間？林鄭撤回《送中》的盤算

日本橫濱京急線列車與貨車相撞出軌 已知至少30傷

美食外送員「每天出車禍」 警點關鍵原因提醒勿違規

2019-09-05 12:25聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

網路定餐外送服務《Uber eats》、《foodpanda》近來深受消費者歡迎，也有越來越多人從事外送員的服務，不過台中市警局交通大隊近來接獲第一線處理交通事故的警員回報，外送工作途中發生車禍越來越常見，甚至外送員的通訊群組內「幾乎每天都有同業發生車禍的訊息」，台中市警局交通大隊呼籲，避免交通事故發生，最好的方式就是遵守交通規則。

台中市警局交通大隊事故組表示，目前警員處理車禍的相關回報資料、報表，不會針對車禍當事人的職業加以註記，所以無法單獨針對餐點外送機車的事故件數進行統計，僅能根據第一線處理的警員回報有外送員出車禍的狀況。

台中市警局交大事故組表示，常見送餐過程中的違規情況不外乎是停等紅燈時，疑似在確認路線或訂單，低頭猛滑手機，雖然騎士大都在機車龍頭裝上手機架，以為停紅燈時能這樣隨時低頭滑手機，但其實上述都是違規行為，容易發生交通事故意外。

台中市交通大隊事故組表示，餐點外送員有時也為了和時間賽跑，進入車陣中穿梭，也有外送員向第一線警員透露，不少外送員為了送更多單而冒險騎快車、違規行駛，外送員的手機通訊群組，「幾乎每天都有同業發生車禍」的消息。

台中市警局交大大隊長林沐弘提醒，外送員送餐賺錢是一項風雨無阻的辛苦工作，為了搶時間，迅速將餐點送達，常常將安全拋諸腦後，對此也呼籲外送員要注意自己還有其他人的安全，否則因為一張外送單而發生車禍，得不償失。

近來網路定餐外送風行，不少人從事外送員服務，台中市警局交通大隊發現有外送員出車禍...
近來網路定餐外送風行，不少人從事外送員服務，台中市警局交通大隊發現有外送員出車禍的狀況。記者陳宏睿／翻攝
分享
近來網路定餐外送風行，不少人從事外送員服務，台中市警局交通大隊發現有外送員出車禍...
近來網路定餐外送風行，不少人從事外送員服務，台中市警局交通大隊發現有外送員出車禍的狀況。記者陳宏睿／翻攝
分享

U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

台東史上最大毒品走私 前警官遭求處12年期徒刑

2019-09-05 09:54

移民署專員陪人頭老公至大陸 還教來台賣春女應對面談

2019-09-05 12:26

當選無效郭明賓不服上訴 遭台南高分院駁回

2019-09-05 12:18

開槍尋仇打中水果外送員下體 艋舺老角頭判8年

2019-09-05 12:14

分心低頭找東西 他釀阿羅哈客運6死判刑4年2月定讞

2019-09-05 12:13

惠普被控無照販賣洗腎機 設備不屬藥事法獲不起訴

2019-09-05 11:57

家有罕病妻、年幼子女須照顧 他懊悔買票賄選獲減刑

2019-09-05 11:32

19歲妻吸毒抽搐暴斃 同行友人「拋屍還夫」遭起訴

2019-09-05 11:30

和15歲小女友嘿咻判刑8個月 法院：不知違法是硬拗

2019-09-05 08:28

獨／桃園市府爆弊案遭搜索 2官商交保

2019-09-05 07:03

被害人昏迷近3個月 虐童保母起訴

2019-09-05 00:15

挪用客戶上億元 華銀「土地婆」被訴

2019-09-05 00:08

出示學歷證明 總統告賀德芬

2019-09-05 00:05

桃園養工處官員爆收賄 10萬元交保

2019-09-04 23:55

涉詐領助理費 洪玉鳳返還1183萬 檢聲請減刑

2019-09-04 23:43

林口科技執法奏效 違規大貨車減半

2019-09-04 23:17

台美無引渡互助 掏空校產他今天出不了國

2019-09-04 18:39

畜牧場員工跌攪拌機身亡 南區職安中心勒令停工究責

2019-09-04 16:31

詐貸阿伯騙走全台12家銀行5.2億 原來9年前就犯案

2019-09-04 16:17

網路販售稀有瀕危植物小垂枝石松 台東男子被移送法辦

2019-09-04 15:59

桃園龍潭大平郵局前槍擊 角頭疑遭仇殺中槍不治

2019-09-04 15:49

影／機車超載抱嬰兒闖紅燈 外國人看不慣攔車提醒

2019-09-04 15:48

老婦向子索討存款500萬 不肖子打傷老母判拘役

2019-09-04 14:56

澳洲婦藏水果闖關高雄機場 罵這英文單字慘了

2019-09-04 13:48

台南市警局最新警政人事異動 統一6日到職

2019-09-04 13:04

U值媒／監獄人權，受刑人之親密接見權？

2019-09-04 12:48

林國慶罵陳明文「貪汙、歪哥」 妨害名譽被起訴

2019-09-04 12:24

詐領助理費1183萬元 台南議員洪玉鳳繳還檢方聲請減刑

2019-09-04 12:23

罵妻婚前有男友、自閉兒「比狗低」 婚姻告吹

2019-09-04 12:06

分手還索錢 惡男握不雅照恐嚇前女友「公開給男生看」

2019-09-04 11:47

涉和椿炒股案 股市聞人「財隆林」遭起訴

2019-09-04 11:34

映相科技遭掏空2億元 前董座等3人遭起訴

2019-09-04 11:34

控坐輪椅老翁摸胸抓鳥還性侵 照服員求償200萬敗訴

2019-09-04 11:31

華南銀女襄理侵吞客戶上億元 今與丈夫遭起訴

2019-09-04 11:05

買郵政禮券變現A千萬 國防部常次轉任欣桃前董座遭起訴

2019-09-04 10:32

貨車傾倒事故影響 台鐵濁水至龍泉間路線中斷

2019-09-04 09:53

男要給派出所「一顆地獄火」 法官認抒發情緒改判20日

2019-09-04 09:40

普悠瑪案一周內取列車記憶卡 運安會：滿周年前檢視完

2019-09-04 09:36

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25
看更多

熱門文章

妹子「白皙裸背」讓萬人暴動 竟釣出本尊回應：我龍潭歐巴桑啦

2019-09-04 18:51

桃園龍潭大平郵局前槍擊 角頭疑遭仇殺中槍不治

2019-09-04 15:49

她十天用260度電「1560元」 網友爆：這台是電費殺手

2019-09-04 14:34

震驚！ 新北再發生分屍案 3名男子殺人分屍棄屍宜蘭礁溪

2019-09-05 11:21

婚紗掛豬腳...勇士迎娶真人版「BIG MOM」 網嘆：必須列隊致敬

2019-09-04 20:15

桃園江姓角頭 住家前遇埋伏槍手狙殺身亡

2019-09-04 19:24

詐貸阿伯騙走全台12家銀行5.2億 原來9年前就犯案

2019-09-04 16:17

獨／桃園市府爆弊案遭搜索 2官商交保

2019-09-05 07:03

怎麼那麼像！5年前爆紅的「平行台灣」被翻出 網一看仍驚呆

2019-09-04 16:21

新北市分屍案 錢莊老闆被分屍3塊火燒滅跡

2019-09-05 11:50

她遭男友背叛躲超商崩潰！暖女遞「4行紙條」安慰 網淚：天使下凡

2019-09-04 20:26

確定坐牢！W命案「土豪哥」朱家龍 判關2年10月定讞

2019-09-04 17:13

網路販售稀有瀕危植物小垂枝石松 台東男子被移送法辦

2019-09-04 15:59

影／桃園橡膠工廠大火黑煙衝天5公里外可見 民眾憂空汙

2019-09-05 08:51

中油探井新進人員訓練意外 女員工慘遭纜線綑綁死亡

2019-09-04 14:22

桃市府養工處爆弊案 鄭文燦：要把害群之馬找出來

2019-09-05 10:07

台東史上最大毒品走私 前警官遭求處12年期徒刑

2019-09-05 09:54

芎林縣農會前電線桿被撞斷 文山路及竹22線大停電

2019-09-04 19:35

新竹市客雅溪暴漲 淹沒4車幸無人受困

2019-09-04 17:21

平交道死傷事故 台鐵景美=北埔列車延誤

2019-09-05 08:43

影／搜索10天…水位降 終尋獲烏來溺水男童

2019-09-04 14:25

台中青年跨下一大包 竟綁5隻活體龜企圖桃機闖關

2019-09-04 13:39

畜牧場員工跌攪拌機身亡 南區職安中心勒令停工究責

2019-09-04 16:31

舅舅朋友趁熟睡性侵國一女 被揭穿才坦承

2019-09-04 14:22

澳洲婦藏水果闖關高雄機場 罵這英文單字慘了

2019-09-04 13:48

疑財務糾紛惹殺機！ 遭殺害分屍男子6月已失聯

2019-09-05 12:13

台鐵區間車擦撞8旬老翁 傷者送醫火車受延誤

2019-09-05 09:27

新北殺人棄屍宜蘭 警方封鎖現場將開挖

2019-09-05 11:31

台美無引渡互助 掏空校產他今天出不了國

2019-09-04 18:39

和15歲小女友嘿咻判刑8個月 法院：不知違法是硬拗

2019-09-05 08:28

出示學歷證明 總統告賀德芬

2019-09-05 00:05

老公出軌1千萬安撫髮妻 小三獲寬恕法官不受理公訴

2019-09-05 09:14

被嗆「你沒錢幹麻來喝酒」 男暴怒持刀大砍對方頭

2019-09-04 17:22

鑽井訓練 中油女員工遭重擊亡

2019-09-05 00:01

滿載礦泉水散落一地 駕駛吃罰單外加支付清理費

2019-09-04 17:29

老婦向子索討存款500萬 不肖子打傷老母判拘役

2019-09-04 14:56

北市林森地下道汽機車擦撞 中年男騎士急救後不治

2019-09-04 20:25

W毒趴案定讞 土豪哥將再入獄

2019-09-05 00:11

挪用客戶上億元 華銀「土地婆」被訴

2019-09-05 00:08

移民署專員陪人頭老公至大陸 還教來台賣春女應對面談

2019-09-05 12:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top