美食外送員「每天出車禍」 警點關鍵原因提醒勿違規

2019-09-05 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



網路定餐外送服務《Uber eats》、《foodpanda》近來深受消費者歡迎，也有越來越多人從事外送員的服務，不過台中市警局交通大隊近來接獲第一線處理交通事故的警員回報，外送工作途中發生車禍越來越常見，甚至外送員的通訊群組內「幾乎每天都有同業發生車禍的訊息」，台中市警局交通大隊呼籲，避免交通事故發生，最好的方式就是遵守交通規則。

台中市警局交通大隊事故組表示，目前警員處理車禍的相關回報資料、報表，不會針對車禍當事人的職業加以註記，所以無法單獨針對餐點外送機車的事故件數進行統計，僅能根據第一線處理的警員回報有外送員出車禍的狀況。

台中市警局交大事故組表示，常見送餐過程中的違規情況不外乎是停等紅燈時，疑似在確認路線或訂單，低頭猛滑手機，雖然騎士大都在機車龍頭裝上手機架，以為停紅燈時能這樣隨時低頭滑手機，但其實上述都是違規行為，容易發生交通事故意外。

台中市交通大隊事故組表示，餐點外送員有時也為了和時間賽跑，進入車陣中穿梭，也有外送員向第一線警員透露，不少外送員為了送更多單而冒險騎快車、違規行駛，外送員的手機通訊群組，「幾乎每天都有同業發生車禍」的消息。