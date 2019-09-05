當選無效郭明賓不服上訴 遭台南高分院駁回

2019-09-05 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



嘉義市前議員郭明賓去年選舉期間涉及賄選，嘉義地檢署提起當選無效的民事訴訟，郭今年1月請辭議員，嘉義地院合議庭認郭當選無效且職缺可遞補，郭則認他請辭在先、判決在後，不可遞補，不服上訴，今天台南高分院宣判，駁回上訴。

郭被控賄選案，嘉義地檢署對他提起刑事及民事訴訟，而刑事部分，8月9日嘉義地院合議庭認郭對於有投票權之人，交付賄賂，而約其投票權為一定之行使，處2年徒刑，禠奪公權7年，沒收扣案賄賂款項18萬元。

郭當選嘉義市第10屆議員，因涉嫌賄選，檢方對他提起當選無效的民事訴訟，嘉義地院今年1月2日首次開庭，郭於1月29日請辭議員，隔天1月30日檢方偵結，依違反選罷法起訴。合議庭審理期間，郭都未出庭，辯護律師主張，郭坦承賄選，且已請辭議員，並返還選舉補貼金，已沒有繼續訟訴當選無效的實益，也沒有遞補問題，應該維持缺額。

然而，檢方不認同，認請辭與宣告當選無效是兩回事，要繼續訴訟，主張「當選無效」是追溯自選委會公告當選人的起始日，而當選人主動請辭有多種原因，且選罷法是為保障選舉的公平性而立法，攸關其他候選人選舉利益。