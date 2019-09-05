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惠普被控無照販賣洗腎機 設備不屬藥事法獲不起訴

2019-09-05 11:57聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

新光集團旗下惠普企業被控販售未經衛福部許可的洗腎透析用水設備，無照醫療器材遍及各大醫院，涉違反藥事法。台北地檢署調查階段函詢衛福部，其回覆該設備屬性不明，無法認定為藥事法規定的醫療器材，今依罪嫌不足，不起訴法人惠普企業公司、營業部協理馬永強等2人。

北市議員周威佑去年3月間開記者會質疑，「惠普企業」販售的洗腎用透析用水淨化設備，在2010年向衛生署申請醫療器材許可證號遭退件，但業者販售的器材卻遍及新光醫院、輔大醫院、北市聯醫等醫院，有違反藥事法疑慮。

北檢分案偵辦，清查2007年以後名單，鎖定新光醫院、輔大醫院、北市聯醫三重院區、台東馬偕醫院、台大雲林虎尾分院等5間醫院調查。檢察官去年4月26日，指揮調查局搜索惠普公司並約談新光集團二少奶奶、惠普負責人孫若男、馬永強、鄭姓員工等3人，檢方訊後依涉犯藥事法罪嫌，諭令馬以40萬元交保，其餘2人獲請回。

為釐清該設備是否屬於法定醫療器材，檢方函詢衛福部。衛福部則回覆，新光醫院、北市聯醫三重院區、台東馬偕醫院、台大雲林虎尾分院所使用的淨水設備可連結醫院內部各不同科室，用途不一，淨水系統可連結至洗手、洗牙，無法認定屬醫療器材。

輔大醫院的型號與其餘4間不同，馬永強則供稱，醫療機構設置標準未規定血液透析室的逆滲透水處理設備需要許可證。檢方查出，惠普2017年販售設備予輔大醫院前，曾經在2016年收到北市衛生局函文，表示醫院洗腎設備不需要許可證。

檢方認為，馬永強信任主管機關的意見，另為更確保產品品質，還取得歐盟透析用水系統水質許可證，他是被誤導而繼續販售，並無主觀犯意也無過失，今不起訴2人。

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