影／主題餐廳暗藏賭場搞很大 廁所貼教戰手冊成鐵證

2019-09-05 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市板橋區重慶路一間主題餐廳，涉掛羊頭賣狗肉，暗中經營德州撲克賭場，警方追查數月，日前查獲胡姓賭場負責人、荷官、工作人員4人及賭客7人，查扣籌碼及現金共100多萬元，店家在廁所內張貼「教戰手冊」，指導賭客不要承認有賭博，反而成為犯罪鐵證。警方訊後將胡男等人依賭博罪嫌送辦。

據了解，這家主題餐廳採會員制，外觀與一般美式餐廳無異，一般民眾都能登門消費，但能上牌桌把玩則限會員，店家更不定期舉辦月賽及周年慶活動，吸引賭客上門，為了廣召賭客上門，店家也架設網站及用簡訊發送訊息。

警方接獲檢舉，店內暗中從事賭博活動，經常賭到凌晨，賭客多時甚至人數到二桌以上，員警多次前往臨檢查察，發現檯面籌碼資金相當龐大，店家甚至還準備點鈔機及架設監視器，與店家所稱單純遊戲無涉賭博差很大!

更有賭客私下表示，店家在廁所內張貼「教戰手冊」，指導遇到員警登門臨檢可保持緘默、同時店家也會委任律師協助，只要賭客不要承認有賭博，就能全身而退。

據了解，德州撲克賭法是賭客先在店內儲值籌碼，1元新台幣可兌換10點籌碼，賭客們再以德州撲克相互對賭輸贏，擔任荷官的店家在每局輸贏賭金抽取5%當作抽頭金，賭客並可將儲值的籌碼以現金交付及帳戶匯兌等方式，將贏得的籌碼再次兌換為現金。

板橋警方日前凌晨前往搜索，現場查獲賭場負責人胡姓男子（28歲）、荷官徐姓男子（27歲）及工作人共4人及賭客7人，查扣賭資籌碼97萬多點，換算現金為9萬餘元 、抽頭金、營業所得、籌碼1000餘萬，換算約100餘萬元、樸克牌、監視器主機、螢幕、電腦主機及點鈔機各1臺、監視錄影鏡頭、會員名冊、營業帳冊等證物，其中有賭客坦承賭博，直接打臉店家「絕不涉賭」的海報。