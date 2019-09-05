家有罕病妻、年幼子女須照顧 他懊悔買票賄選獲減刑

2019-09-05 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



去年九合一大選期間，高雄市山地原住民選區中，曾姓區民代表候選人交付5千元現款給2名選民，直說「選舉幫忙一下」，意圖行賄買票，遭警、調單位據情資送法辦。橋頭地方法院認定曾姓候選人違反選罷法，但考量他深表懊悔，且家有罕病妻、2名年幼子女待撫養，予以減刑，判處有期徒刑2年、緩刑5年，並宣告褫奪公權3年。

判決指出，曾姓候選人去年11月19日晚間，邀約選區內2名選民到自家住處，趁機交付賄款5千元。該2名選民明知曾姓候選人有意現金買票，他們仍收下賄款。曾姓候選人涉賄情事仍遭警、調單位查獲，移送橋頭地檢署偵辦。

曾姓候選人到案坦承行賄，與2名收賄選民證詞大致相符；橋頭地方法院認定曾姓候選人賄選罪證明確，違反公職人員選罷法中的交付賄賂罪。

橋頭地方法院認為，曾姓候選人為圖利個人當選，竟不以合法方式競選，反而罔顧民主機制，買票行徑恐影響選舉公平、公正性，更侵蝕民主政治機能，實屬不該。

然而，法官審理時考量曾姓候選人坦承犯行，犯後深感懊悔，且無前科紀錄在案；再加上曾妻罹患罕見疾病，家中還有2名年幼子女須照顧，對比他行賄金額5千元，與一般賄選大量買票情節相比，情節還算輕微，若判處法定罪輕刑度3年，仍嫌過重，決定依法減刑。