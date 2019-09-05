平溪老街同行積怨爆發 男罵女「老姑婆」 判罰金

2019-09-05 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



新北市平溪老街兩家販賣天燈相關商品店家，因為同行競爭積怨已久，並因做生意擋道風波，相互「開罵」。蔡姓男子罵林姓女子「老姑婆嫁不出去」，林女告他妨害名譽。基隆地院審理後，依公然侮辱罪判處蔡男罰金2000元，得易服勞役1天。

判決指出，蔡姓兄弟和媽媽在巿平溪區平溪街開店販賣天燈相關商品，與林女經營的商店相隔不遠，雙方生意有競爭關係。蔡家認為林女放置商品佔用馬路，且時有搶顧客舉動，屢生紛爭。

前年8月20日晚上近9點，蔡男開車要返回台北巿住處行經林女店前，見林女與客人站在路中央，鳴按喇叭示意讓路。蔡開車通過時，林女說「沒水準」引發蔡不滿，倒車至林女店前，以台語粗話「五字經」辱罵林女。

兩人為此發生爭吵，蔡男爆出粗語「啥洨」，林女回罵「你沒洨」。蔡母和兄弟不久到場加入「戰局」，蔡母指責林女佔用馬路及搶生意，並罵她「白卵爛」；蔡的兄弟則是對林女說「嫁不出去，老姑婆嫁不出去」等語。

林女控告母女3人妨害名譽，並提供手機錄影畫面佐證。開車的蔡男辯稱，他不會無緣無故罵人，因為林女佔用馬路又罵他沒水準言語刺激，才會回罵。蔡的兄弟坦承有說「老姑婆嫁不出去」等語，但辯稱自言自語，不是罵林女。蔡母否認罵林女「白卵爛」。

法官審理後認為，林女所言與事實相符，但本案起因雖為蔡男駕車見林女站在路中拍照、鳴按喇叭引起，林女也非全然處於受害地位，林女先口出「沒水準」，後以「你沒洨」等話挑釁，兩人對罵，蔡才因無法按耐情緒口出惡言，蔡母及兄弟後來到場助勢，也以粗話羞辱林女。