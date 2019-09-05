影／職業賭場藏洗車場 賭客跳樓逃77歲阿嬤輕傷

2019-09-05 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局、第三警分局今天凌晨3時許，前往東區振興路查緝藏身洗車場內的職業賭場，5名賭客欲爬民宅屋頂逃逸，卻踩破採光罩，3名賭客受輕傷，其中一人是77歲的老嬤。警方一共帶回現場負責人、工作人員、賭客等37人，全案警詢後將依賭博罪嫌將涉案人移送法辦。

台中市消防局勤指中心表示，今天凌晨接獲報案，有賭客在警方查緝時跳樓受傷，派遣東英等4個消防分隊到場協助，現場有詹姓男子（年約18歲）、謝姓男子（年約50歲）、林姓老嬤（年約77歲）受傷。

據現場消防人員回報，詹、謝二人是從民宅二樓跳下，摔落在民宅後方死巷中，造成腳踝骨折、變形等傷勢，經現場隊員評估後，運用架梯方式將傷者救出。另名林嬤也是從二樓跳下受傷，但只有臀部疼痛，沒有明顯外傷。三人分送中國醫藥大學附設醫院及澄清醫院平等院區治療，無生命危險。

據調查，全案是由台中市警局督察室接獲檢舉後，會同第三警分局前往查緝，該職業賭場以麻將為賭具。另外洗車場業者是否知情，是單純租賃，還是有股東投資關係，都需由檢警後續詢問釐清。