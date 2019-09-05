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和15歲小女友嘿咻判刑8個月 法院：不知違法是硬拗

2019-09-05 08:28聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園林姓男子透過網路認識1名15歲國中少女，並迅速發展成為男女朋友，交往近半年發生5次性行為，全案曝光後林辯稱「不知道和15歲女子性交違法」。法院認為，為保護年幼男女，刑法明文禁止和未成年男女性交，這已經是「法律常識」，不採信林辯詞，依法判他有期徒刑8個月。

檢警調查，林男（20歲）2017年6月開始和少女交往，5個月期間內以每3到4周1次的頻率，總共和她發生5次性行為，後來少女媽媽發現異狀，一問之下才發現女兒交了男友，還發生性行為。 

審理時，林男坦承和少女性交，但辯稱2人是正常男女朋友，自己當時確實不知道和15歲女子發生性行為屬於違法的事情；法院指出，依刑法16條規定，除有正當理由而無法避免者外，不得因不知法律而免除其刑。

而我國為保護性行為知識及決斷能力均為臻成熟的童稚男女，以刑法明文禁止並處罰與之發生性交行為之人，而且因此受到制裁者，在社會甚至常見各報章媒體時有所聞，因此該罰責已經非僅限於具專業法律知識的人才能夠理解，屬於社會一般生活的「法律常識」。

因此，林身為成年男子，卻和15歲剛國中畢業念高一的女子性交儼然違法，就算他推諉成不知法律，也難認他有何無法避免而不知上開法律的正當理由。

再者，林事發後於警方訊問時曾辯稱「以為女友是16歲」，到了法院開準備程序庭時，卻改口說，和女友交往時並沒有很注重年齡，是案發後才知道她未滿16歲，顯然是為了免於和未滿16歲女子性交的刑責，才說出的推諉之詞，不予採信。

法院審酌，林男明知少女年紀尚幼，身心發展仍未健全，對於兩性關係仍處於懵懂狀態，竟因自己年輕氣盛，一時衝動下無法控制自己情慾，在不違反對方意願下和她5次性交，危害少女身心發展。且事後還以不知道此舉違法當作理由辯解，犯後態度難認良好，加上至今也沒和少女和解，考量當時兩情相願情況下，依5個對14歲以上未滿16歲之女子性交罪，各判處林有期徒刑3個月，合併執行8個月。

林男和15歲女友性交，還辯稱不知道這樣違法，法院不採信依5個對14歲以上未滿16...
林男和15歲女友性交，還辯稱不知道這樣違法，法院不採信依5個對14歲以上未滿16歲之女子性交罪判他8個月。示意圖／ingimage
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