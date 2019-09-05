獨／桃園市府爆弊案遭搜索 2官商交保

2019-09-05 07:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



桃園市政府養護工程處吳姓技士，被控辦理桃園機場路燈工程維護案時，明知工程偷工減料，卻收受致幃工程詹姓業者近50萬元賄賂，放水護航驗收；調查局台北市調查處前天搜索桃園市府等6處地點，約談吳、詹等6名官商到案，新北地檢署複訊後依貪汙罪命吳、詹各交保10萬元，不排除向上發展。

據指出，此案是交通部公路總局包庇廠商衍生出來的案外案，台北處兩年前接獲情資，指公路總局第一區養護工程處魏姓技士，涉嫌利用職權向致幃工程收賄，藉由驗收放水護航，調查官當時搜索扣押相關物證後，經過一段時間過濾金流，意外查出桃園市府養護工程處也涉及舞弊，且案件恐不只一起。

由於桃園市長鄭文燦穩坐六都施政滿意度最強寶座，因此檢調前天雖然動員不少人力執行搜索，但過程保密到家，連被告送進地檢署複訊、交保都秘而不宣。

據調查，桃園市政府養護工程處於2017至2018年間，辦理桃園機場路燈養護工程標案，標案金額近4千萬元，負責驗收的吳男，明知致幃工程施作的項目有瑕疵，卻收賄放水驗收，涉及違反貪汙治罪條例。

據了解，吳男與張男偵訊時坦承行收賄，檢方認為2人對犯罪事實交代清楚，無羈押必要，經評估後給予交保。