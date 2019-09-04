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桃園養工處官員爆收賄 10萬元交保

2019-09-04 23:55聯合報 記者張宏業／台北報導

桃園汰換水銀路燈，卻傳出弊案。 圖／聯合報系資料照片
桃園汰換水銀路燈，卻傳出弊案。 圖／聯合報系資料照片
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桃園市政府養護工程處吳姓技士，被控辦理桃園機場路燈工程維護案時，涉嫌收受詹姓業者近五十萬元賄賂，明知工程偷工減料，卻放水護航驗收；調查局台北市調查處前天搜索桃園市府等六處地點，約談吳、詹等六名官商到案，新北地檢署複訊後依貪汙罪命吳、詹各交保十萬元。

據了解，此案是交通部公路總局包庇廠商衍生出來的案外案，台北處兩年前接獲情資，指公路總局第一區養護工程處魏姓技士，涉嫌利用職權向廠商收賄，在驗收過程放水護航，調查官當時搜索扣押相關物證後，經過濾金流，意外查出桃園市府養護工程處也涉及舞弊，且案件恐不只一起。

據調查，桃園市政府養護工程處於二○一七至二○一八年間，辦理桃園機場路燈養護工程標案，標案金額近四千萬元，負責驗收的吳姓技士，明知得標的致幃工程施作項目有瑕疵，卻放水驗收，涉及違背職務收賄罪；檢調在蒐證一段時間後，前天發動搜索、約談相關人到案。

由於檢調蒐證明確，吳姓技士與詹姓業者到案後都坦承不法，檢方複訊後讓兩人交保；至於其他標案可能涉及不法部分，仍持續追查。

經濟部推出水銀路燈落日計畫，桃園市府積極爭取，還搭配民間廠商一起推出智能系統，讓路燈智能化。桃園自前年起汰換兩萬兩千盞水銀路燈，改為為LED節能路燈，其中有一萬兩千萬盞為智能路燈，可自己調整明暗，不料，路燈養護工程標案卻接連傳出弊端。

桃園機場收賄
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