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「撤回」未能緩和局勢 中大學生會長：抗爭者要5大訴求

台美無引渡互助 掏空校產他今天出不了國

2019-09-04 18:39聯合報 記者王宏舜╱即時報導

及人高中前董事長盛天麟涉掏空校產，新北地院依業務侵占、背信等罪判他4年5月徒刑，案件上訴高等法院。盛稱因案遭限制出境逾3年，美國工廠幾近破產，且他高齡84歲，「不曉得還有多少時間可以等待」，希望9月4日至24日間解除限制出境。高院認為盛犯罪所得達1億414萬元，扣除已返還、扣案金額，還差8871萬元，審酌公共利益、台美無引渡互助，駁回解除限制出境聲請。

檢、調查出，及人中小學董事會由盛天麟與楊姓家族董事楊義堅等人共同經營，眾人涉自2006年至2014年間，每學期私自挪走學生繳交的課後輔導費、制服製作費，再用現金分給5名董事和3名親信，校款成了個人獲利。

新北地院去年4月依業務侵占、背信、商業會計法等罪，判盛天麟4年徒刑與5月得易科罰金之刑。

盛天麟認為自己在無預警下遭限制出境，美國的工廠無人善後，沒人能簽相關文件，事業幾近破產，需要他回去安頓。盛表示自己已經84歲了，在美事業如摧枯拉朽，他雖名為及人高中董事長，「事實上只是個空殼」，從未參加及人高中校務、人事、財務運作。盛說，及人高中自1968年起所有校務就由合夥人楊義堅綜掌，他是奉母遺命接董事長，無心校務。

盛天麟表示，被訴貪汙部分一審無罪，他豈會拋棄自由歲月過逃亡心驚的生活，且妻子目前在辦台灣居留證，決心陪他在台打官司，他絕對不會滯外不歸。

盛多次聲請解除限制出境，但都遭駁回。高院認為盛屢次翻供，他有美國護照，經常性出入國境，在海外有相當資產，家庭、工作重心又在海外，具備在國外長期居住的經濟能力，一旦暫時解除限制出境出國，就有逃匿之虞，就算我國與美國締結台美司法互助協定，也不包含引渡犯人，不准他今天出境。

及人高中前董事長盛天麟涉掏空校產，遭限制出境逾3年，盛希望今天至24日間解除限制...
及人高中前董事長盛天麟涉掏空校產，遭限制出境逾3年，盛希望今天至24日間解除限制出境。高院認為盛犯罪所得達1億414萬元，審酌公共利益，加上台美司法互助協定不包含引渡犯人，駁回聲請。圖／聯合報系資料照片
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新北破產引渡
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