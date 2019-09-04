詐貸阿伯騙走全台12家銀行5.2億 原來9年前就犯案

2019-09-04 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



65歲詐貸阿伯許祈文，利用街友當人頭，2016年開設6間空殼公司，詐騙全台12家銀行，共涉犯40多起詐貸案，華南銀行遭騙高達5.2億元，甚至造成2.7億元呆帳。原來許祈文早在2010年，就用相同詐騙向台灣銀行詐貸994萬，還申辦銀行信用卡，四處消費計72萬餘元。士林地方法院依詐欺取財罪，判處1年徒刑，3張信用卡則是詐欺得利罪，併判有期徒刑1年4月，可易科罰金。

許祈文在2008年間已信用破產，無法用自己名義向銀行申請房屋貸款，卻用數千元和住宿等，招攬無償債能力的鍾姓男子（已歿），掛名擔任神網公司負責人，並偽造薪資轉帳記錄，向國稅局申請綜合所得清單，並指使公司會計製作不實的財力證明文件，營造出鍾男領有高薪，信用能力良好，有還款能力等假象。

許祈文在2010年4月22日，持不實文件和鍾男簽名的貸款申請書，向台灣銀行東湖分行申貸，還安排鍾男對保，不到一個月，銀行核撥貸款994萬元，許祈文用錢滾錢，在同年的9月21日償還結清。

許祈文除了詐貸，還用鍾男名義向玉山銀行、國泰世華銀行、台灣中小企業銀行申辦3張信用卡，玉山卡由鍾男使用，鍾在大賣場、餐廳、悠遊卡加值等，刷卡22萬餘元。鍾男在出庭作證後，今年6月死亡，所犯使公務員登載不實文書罪、詐欺取財罪，公訴不受理。

許祈文持鍾男提供的2張信用卡，在2011年間，用來消費溫泉飯店、居酒屋、酒店、服飾、電信費、餐費等，共計72萬逾元。

合議庭認定，許祈文找經濟弱勢的鍾男充作人頭掛名，製作不實的文書向銀行詐辦貸款及信用卡，所得金額甚鉅，惡性重大，被利用的鍾男，僅獲得勉強溫飽的微薄利益，卻須承受龐大債務其刑事追訴、民事求償風險。

判決指出，許祈文現在從事進口水產買賣，每月月薪有7、8萬元，他出庭時坦承全部犯行，且願意還錢，貸款4個月後就清償貸款，也償還鍾男信用卡費，及自己部分卡費。