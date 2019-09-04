網路販售稀有瀕危植物小垂枝石松 台東男子被移送法辦

2019-09-04 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



林務局台東林區管理處接獲舉報，有不法人士在網路販賣稀有瀕危植物「小垂枝石松」，台東林區管理處知本工作站立即會同保七總隊第九大隊刑偵小隊、森警台東小隊持搜索票前往知本地區黃姓嫌犯住宅搜索，當場查扣小垂枝石松、花蓮捲瓣蘭、鳳尾蘭及萬年松等山區植物，並依竊盜及違反森林法罪嫌將黃姓男子移送法辦。

台東林管處指出，黃嫌坦承相關野生植物，分別在金峰、石川及建和等山區採集，並在住宅公開擺設販賣及藉由網路販售，警方及工作站依黃嫌供詞，逐一至植物採集位置查證，其中稀有瀕危小垂枝石松及稀有花蓮捲瓣蘭採集地點在國有林班地內，黃嫌已違反森林法相關規定。

其中小垂枝石松屬石松門的植物，是現存最古老的維管束植物，主要分布於台灣中南部低海拔山區，附生於枝幹上，葉片呈羽毛狀，喜歡熱帶雨林般濕熱的成熟原始森林環境，在台灣被視為雨林指標植物，因其生態特殊性、繁殖不易及台灣低海拔原始林破壞，加上極具觀賞價值常成為山採對象，數量瀕危，已被列入「2017台灣維管束植物紅皮書名錄」國家瀕危 (NEN) 類別內。