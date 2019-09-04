影／機車超載抱嬰兒闖紅燈 外國人看不慣攔車提醒

2019-09-04 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市中壢通往大園區中園路路段，一名操外國口音男子，在路上碰見一對男女共乘機車，後座女子手中，還抱著一名襁褓中嬰幼兒。男子騎機車闖紅燈，且未減速查看路口來車，讓這名外國人看不下去，一路尾隨高喊，車上有嬰兒，提醒這名闖紅燈騎士的危險行為。

這名騎機車外國人，機車掛有行車紀錄器，他在路上看到抱著嬰兒共乘機車男女，男騎士在中園路及內定九街路口遇紅燈，竟毫不減速的闖紅燈前行，變換燈號後就一路尾隨攔阻，用生澀的中文高喊「敗類」你闖紅燈了，車上還有一名嬰兒，這樣不減速闖紅燈很危險，簡直是「一級敗類」。

突遇陌生外國人，騎機車併行尾隨喊叫的機車男騎士，似乎聽不太懂這名老外在講啥麼，一頭霧水的反問「這是在逼車嗎」？外國人表達提醒危險駕駛行為後，也生氣的迴轉重回原路，描述機車騎士危險闖紅燈過程，以及闖紅燈路口景象。

影片上傳youtube後，中壢警分局獲知調閱路口監視器，查明機車闖紅燈及超載違規事實。警方表示，影片中機車涉嫌闖紅燈及超載，依道路交通管理處罰條例第53條、31條規定，應處罰1800元及300元罰鍰。