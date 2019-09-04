老婦向子索討存款500萬 不肖子打傷老母判拘役

2019-09-04 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



盧男去年初提領老母盧婦在農會信用部的存款500萬元，盧婦帶著3個女兒及照護移工至兒子住處，要求兒子返還款項，未料盧男推擠、毆打老母，致盧婦左手臂挫傷提告，台中地院今天依傷害直系血親尊親屬罪將他判處拘役40日，得易科罰金。

55歲的盧男起先否認犯行，完全否認老母等人至他住處，直至員警作證盧婦等人有至他的住處，他才辯稱老母沒打他，他也沒打老母；後來又稱老母先動手打他，他撥開老母的手，屬正當防衛。法官不採信 ，判他拘役。

盧男並稱「有向媽媽說這些錢要拿去投資，如果要還的話，要往後；且時間上無法說何時能還給媽媽」。

但盧婦的女兒證稱「媽媽先打他，因媽媽很氣，他把媽媽的手推開，這動作有抵抗也有反擊，因為他把媽媽弄到有點站不穩；有看到他推打媽媽的手，就是推打、毆打」；照護移工也證稱盧男推擠、毆打媽媽。

判決書指出，盧男是盧婦的兒子，盧婦去年3月3日上午，由3個女兒及照護她的印尼籍移工等人陪同，前往台中市大里區兒子住處，欲要求兒子返還她存於農會信用部的存款500萬元。

當時兒子不在家，盧婦等人一直等到4日凌晨，兒子盧男始返拒家門，盧婦等候多時，一見兒子到場，即再三向兒子索討500萬，且情急下以手拍打、推擠兒子。