舅舅朋友嘿咻國一女 被揭穿才坦承：我有碰過你女兒

2019-09-04 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園賴姓男子去年3月替朋友照顧對方念國一的姪女，竟趁著她熟睡時性侵得逞，少女證稱醒來後洗澡才發現下體有白白黏黏的液體，賴事後也和對方家屬坦承「我有碰過妳女兒」，檢方根據雙方證詞、驗傷報告等，認定賴犯嫌明確，依趁機性交罪嫌起訴他。

檢警調查，賴男（30歲）自稱受少女母親託付照顧她女兒，當天到對方住家過夜，晚上見少女在房間熟睡，認為有機可乘就偷偷溜進房朝她性侵得逞；當下少女不知反抗，隱忍近半年才和媽媽說舅舅的朋友曾朝她性侵。

少女母親這才驚覺不妙，帶著女兒報警提告同事到醫院驗傷；檢方訊時，賴僅坦承當時有去他們家，但對於性侵部分說詞反覆，還表示另有名朋友同行，但少女指證歷歷，表示當時自己熟睡，醒來就發現遭賴硬上。

少女還說，早上起來發現賴坐在床上，而且還靠她很近，自己晚上洗澡時才發現下體有白白黏黏的液體，而且睡覺時感覺有人抱她，但沒有醒來因為當時沒什麼感覺。