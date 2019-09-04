林國慶罵陳明文「貪汙、歪哥」 妨害名譽被起訴

2019-09-04 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



前立委林國慶因立委陳明文涉及嘉義縣民雄鄉民雄污水下水道弊案，去年1月到3月間，在選舉造勢場合、臉書和政論節目中，指控陳明文「垃圾人」、「臭卒仔」和「貪汙、歪哥也沒事」等語，陳明文提出妨害名譽罪告訴，嘉義地檢署今天起訴林國慶。

檢方指出，陳明文涉及的民雄汙水道弊案，上訴後涉及圖利罪部分判決無罪，但改依洩密罪，判決有期徒刑6月定讞，但林在各種場合辱罵陳明文貪汙等不實言論，已貶抑陳明文的評價，足以損害陳明文名譽，同時涉犯1次公然侮辱和5次誹謗罪。

林國慶受訪時指出，陳身為全民所寄託的縣長，本來就要更高度的檢驗，當時所有媒體報導都是指陳因貪汙被收押，他才會用貪汙等語指責陳；「司法再度的重創，公道自在人心」，他會集結扳倒陳明文的勢力，不排除參選嘉縣山區立委到底。

檢方調查，林國慶去年1月間在嘉義縣長民進黨黨內初選造勢大會上，向在場民眾散眾「陳明文無論說什麼小英就聽什麼，把人性騷擾沒事，貪汙歪哥也沒事」，又以「臭卒仔」等語辱罵陳。

起訴指出，林去年2月間在新北市泰山區的工作室內，以臉書指出，陳明文犯了貪汙治罪條例的洩密罪，將底標告訴廠商，讓廠商得標，判決確定，竟然不上訴，為何不上訴，都喬到不用關了幹嘛上訴？又以直播用台語「垃圾人」辱罵陳明文。

檢方調查，林去年3月間在政論節目「國會最前線」和「綠色電台」，指出，嘉義前途竟然是一個人決定，就是涉及貪汙的前縣長陳明文；「今天要是我被判貪汙6個月，我會死給大家看，他連上訴都不敢」。