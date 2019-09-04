詐領助理費1183萬元 台南議員洪玉鳳繳還檢方聲請減刑

2019-09-04 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



國民黨籍台南市議員洪玉鳳被控詐領助理補助費，擔任改制直轄市後三屆市議會議員，配偶郭勝煌擔任洪服處理處主任，以人頭擔任助理或以少報多，向市議會詐領議員助理補助費1183萬多元，台南地檢署今天依貪汙治罪條例及使公務員登載不實公文書罪起訴，而洪夫婦自白犯行，且5月間已全數繳回犯罪所得，檢方也向法官聲請減輕其刑。

檢方調查，洪及配偶明知其等雖有實際聘用多名公費助理，然仍以未實際執行助理業務的人頭助理詐領相關助理費用，又得知實際為洪執行助理業務朱及黃兩人因個人債務因素，不願具名擔任議員公費助理，由郭等人向多位知情及不知情人士借用個人名義，並提供其銀行個人帳戶存摺及印鑑，再由郭製作不實聘書、台南市議會議員自聘公費助理遴聘異動表等資料及檢附個人薪資帳戶存摺影本，向臺南市議會申請公費助理補助。

洪夫婦致使不知情的台南市議會承辦人員形式審查文書後，依申請資料將各項助理不實事項輸入電腦，並按月登載於其職務上掌管的台南市議會補助議員雇用助理人員經費印領清冊，按月撥付助理補助費用及年度春節慰勞金，計達2653萬3440元，再由郭將詐領款項統一領出後，僅支出1470萬139元款項作為實際為洪從事助理職務人員的薪資，其餘均供洪私人花用，共計詐得1183萬3301元公費助理補助費。