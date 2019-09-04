親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

週刊爆郭台銘幕僚劉宥彤「一句話得罪曾馨瑩」 慘被放假2周

中國公司債違約連環爆 金額恐創歷史新高

詐領助理費1183萬元 台南議員洪玉鳳繳還檢方聲請減刑

2019-09-04 12:23聯合報 記者邵心杰╱即時報導

國民黨籍台南市議員洪玉鳳被控詐領助理補助費，擔任改制直轄市後三屆市議會議員，配偶郭勝煌擔任洪服處理處主任，以人頭擔任助理或以少報多，向市議會詐領議員助理補助費1183萬多元，台南地檢署今天依貪汙治罪條例及使公務員登載不實公文書罪起訴，而洪夫婦自白犯行，且5月間已全數繳回犯罪所得，檢方也向法官聲請減輕其刑。

檢方調查，洪及配偶明知其等雖有實際聘用多名公費助理，然仍以未實際執行助理業務的人頭助理詐領相關助理費用，又得知實際為洪執行助理業務朱及黃兩人因個人債務因素，不願具名擔任議員公費助理，由郭等人向多位知情及不知情人士借用個人名義，並提供其銀行個人帳戶存摺及印鑑，再由郭製作不實聘書、台南市議會議員自聘公費助理遴聘異動表等資料及檢附個人薪資帳戶存摺影本，向臺南市議會申請公費助理補助。

洪夫婦致使不知情的台南市議會承辦人員形式審查文書後，依申請資料將各項助理不實事項輸入電腦，並按月登載於其職務上掌管的台南市議會補助議員雇用助理人員經費印領清冊，按月撥付助理補助費用及年度春節慰勞金，計達2653萬3440元，再由郭將詐領款項統一領出後，僅支出1470萬139元款項作為實際為洪從事助理職務人員的薪資，其餘均供洪私人花用，共計詐得1183萬3301元公費助理補助費。

檢方認洪及配偶均犯貪汙治罪條例第5條第1 項第2 款的利用職務機會詐取財物及刑法第214條的使公務員登載不實公文書等罪嫌。另8名助理則犯刑法第214條的使公務員登載不實公文書罪嫌。檢方指出，洪及配偶2人在偵查中自白犯行，且洪已於5月8日全數繳交全部所得，也依法向法官聲請減輕其刑。

台南市議員洪玉鳳夫婦自白犯行，且5月間已全數繳回犯罪所得1183萬多元，檢方也向...
台南市議員洪玉鳳夫婦自白犯行，且5月間已全數繳回犯罪所得1183萬多元，檢方也向法官聲請減輕其刑。圖／本報資料照片
分享

公務員薪資貪汙
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

挪用上億元 孫道存侵占被訴

2019-09-04 00:44

U值媒／監獄人權，受刑人之親密接見權？

2019-09-04 12:48

林國慶罵陳明文「貪汙、歪哥」 妨害名譽被起訴

2019-09-04 12:24

新北林口設24小時科技執法 違規大貨車降50％

2019-09-04 12:06

罵妻婚前有男友、自閉兒「比狗低」 婚姻告吹

2019-09-04 12:06

受阻7小時 國道麻豆死亡車禍近午恢復通車

2019-09-04 11:48

分手還索錢 惡男握不雅照恐嚇前女友「公開給男生看」

2019-09-04 11:47

映相科技遭掏空2億元 前董座等3人遭起訴

2019-09-04 11:34

涉和椿炒股案 股市聞人「財隆林」遭起訴

2019-09-04 11:34

控坐輪椅老翁摸胸抓鳥還性侵 照服員求償200萬敗訴

2019-09-04 11:31

涵洞性侵女子還說「明天再來」 計程車之狼判關8年半

2019-09-04 11:08

華南銀女襄理侵吞客戶上億元 今與丈夫遭起訴

2019-09-04 11:05

高雄大雨中人孔蓋掀開 轎車陷坑動彈不得

2019-09-04 10:32

影／大雅交流道遇警盤查點 疑喝酒駕駛不停車受檢落跑

2019-09-04 10:32

買郵政禮券變現A千萬 國防部常次轉任欣桃前董座遭起訴

2019-09-04 10:32

貨車國道挨撞翻覆 鳳梨水果掉滿地

2019-09-04 09:55

貨車傾倒事故影響 台鐵濁水至龍泉間路線中斷

2019-09-04 09:53

男要給派出所「一顆地獄火」 法官認抒發情緒改判20日

2019-09-04 09:40

普悠瑪案一周內取列車記憶卡 運安會：滿周年前檢視完

2019-09-04 09:36

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

控國民黨買票、引中共入台？ 網紅「藍阿姨」遭警查辦

2019-09-03 19:40

腰椎二度手術釀癱瘓 動刀醫師遭起訴業務過失傷害

2019-09-03 18:52

花蓮假純手工阿膠糕 工廠地址竟是農地

2019-09-03 18:50

台北分署聯合拍賣 慈禧愛的碧璽3萬5賣出

2019-09-03 18:12

國道自撞害老媽雙手骨折 原來竟因別人違規路肩超車

2019-09-03 16:43

教育部前部長吳茂昆三大案 北檢報請高檢署移轉管轄

2019-09-03 16:42

麵包王國創辦人豪宅淪法拍 裕元紡織出價1億脫穎而出

2019-09-03 16:34

尋短婦「亂摸槍」被控妨害公務 無罪確定

2019-09-03 16:15

高雄無照密醫非法執業20年 這些病患都曾登門求診

2019-09-03 15:50

警局門前出車禍 酒駕男想躲廁所被警制伏

2019-09-03 14:51

花蓮前議員收賄今入監 支持者地檢署送行

2019-09-03 13:13

中影附隨組織案 法院今首開庭

2019-09-03 12:59

捍衛主場 藍花蓮縣黨部今開告「不讓鳩占鵲巢」

2019-09-03 12:25

選前給3千元又說「拜託」 她涉賄落選又遭判3年2月刑

2019-09-03 11:56

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

孫道存挪用太平洋網球等2基金會公款 今遭起訴侵占

2019-09-03 11:30

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22
看更多

熱門文章

國1麻豆段嚴重車禍封閉南下全線 建議用路人改道

2019-09-04 07:16

影／國道貨櫃車砂石車4車連環撞 1司機慘死1人輕傷

2019-09-04 09:00

烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

2019-09-04 10:32

驚！去年137名大專生車禍亡 教部籲管制新生騎機車

2019-09-03 19:02

獨／瞞著老公「夾娃娃」 外遇男與人妻偽造簽名挨告

2019-09-03 20:23

中山高台南麻豆南下追撞1死1傷 路段封閉中

2019-09-04 07:57

想吃牢飯身障男搶銀行 見警不抵抗直接交證件

2019-09-03 14:00

少年失蹤隨溪漂1天1夜 父母燒香求河神奇蹟出現

2019-09-03 15:54

她辦租屋補助房東秒答應 曝5大佛心事蹟「根本活菩薩」

2019-09-03 20:28

受阻7小時 國道麻豆死亡車禍近午恢復通車

2019-09-04 11:48

離譜！強拖女同學到廁所指侵 男大生遭判4年

2019-09-04 07:58

高雄無照密醫非法執業20年 這些病患都曾登門求診

2019-09-03 15:50

勇警李承翰入祀忠烈祠 小外甥說「看到舅舅...」

2019-09-03 14:53

柴犬咬傷貓飼主衝突 小貓摔落地面慘死

2019-09-03 14:33

傳統家具行哪裡贏過IKEA 網友：孫出生還是一樣新

2019-09-03 15:23

即使內衣走光 年輕正妹仍熊抱男友阻打架

2019-09-03 20:21

麵包王國創辦人豪宅淪法拍 裕元紡織出價1億脫穎而出

2019-09-03 16:34

殉職警李承翰入忠烈祠 郭台銘出席致意

2019-09-03 14:29

聊到10年前的消費券 網哭喊揭殘酷真相：全上繳父母

2019-09-03 17:59

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

吸金案 一男三女 共組「性福辦公室」

2019-09-04 00:37

人在國外想阿嬤！line撒嬌要照片 他一看爆笑：也太可愛！

2019-09-04 10:33

撿屍回家自拍性愛影片 隱私檔案被扣成鐵證

2019-09-03 21:39

華南銀女襄理侵吞客戶上億元 今與丈夫遭起訴

2019-09-04 11:05

19歲越女裸胸服務男客 遇臨檢內衣都來不及穿

2019-09-03 14:05

國道自撞害老媽雙手骨折 原來竟因別人違規路肩超車

2019-09-03 16:43

養豬飄臭挨罰10萬 業者提告抗罰敗訴確定

2019-09-03 13:32

5歲走失男童說出阿嬤職業 警察立刻找到家人

2019-09-04 10:35

花蓮前議員收賄今入監 支持者地檢署送行

2019-09-03 13:13

腰椎二度手術釀癱瘓 動刀醫師遭起訴業務過失傷害

2019-09-03 18:52

影／13歲少年隨溪漂流1天1夜 中午尋獲生命穩定

2019-09-03 13:29

祖孫疑摸黑騎車出門墜溝 4歲女孩哭聲引人驚覺意外

2019-09-04 11:49

畜牧場女員工餵牛 不慎跌進飼料機慘遭攪拌亡

2019-09-04 11:46

相差17歲…少女嫌太老碎唸 他談不成祖孫戀涉強暴被重判

2019-09-04 08:01

水電工買飯遭嫌「為什麼那麼臭」 他無奈嘆：早麻痺了

2019-09-04 10:42

影／「臂盾」怎破窗？ 中警教官直接拿報廢車示範

2019-09-03 15:11

慾男網戀13歲國一少女 約在菜園偷嘿咻被起訴

2019-09-03 18:51

人妻偷情懷孕誆騙丈夫墮胎 「被分手」氣炸坦白遭起訴

2019-09-03 20:55

投資養魟魚吸金2千萬 主嫌收女會計當小三

2019-09-03 15:42

控國民黨買票、引中共入台？ 網紅「藍阿姨」遭警查辦

2019-09-03 19:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top