罵妻婚前有男友、自閉兒「比狗低」 婚姻告吹

2019-09-04 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



吳姓男子結婚30年，和妻子不睦，女兒12歲(已30歲)時未能進入模範班、24歲的兒子又有重度自閉症，他認為都是因妻子的照料不周造成，吳妻無法忍受而分居。吳妻表示，長期遭言語暴力，兒子還被他罵「你比狗還低」，身為人母她於心不忍，訴請離婚。士林地院原駁回吳妻訴訟，但高等法院認為雙方裂痕深，情份蕩然無存，判准離婚。

父母離異，最可憐的是重度自閉症的兒子。高院認為吳妻離家別居，卻不幫忙照顧病重的兒子，也有可責之處，希望兩人離婚後，能協商照顧兒子。

吳姓夫妻1989年結婚，婚後育有女兒和兒子，1998年一家人移民紐西蘭。吳妻表示，婚後她在家裡照顧子女，但丈夫卻常罵她，甚至指責她「讓吳家斷子絕孫」，還指重度自閉症的兒子「比狗還低」、把他摔出門外。吳妻抱怨，她一直忍氣吞聲、勉強同住，但丈夫竟然要她列出「家庭開銷明細表」，侵害她的尊嚴。

吳妻援民法「不堪同居之虐待」、「有重大事由，難以維持婚姻」訴請離婚。

女兒證稱，雙親的起火點通常是弟弟的行為，爸爸罵完弟弟後，就會改成罵媽媽，說弟弟這樣都是媽媽照顧造成的；2013年11月父母又吵架，爸爸說出「你媽媽以前有個男人」，媽媽強烈否認，媽媽被罵到神智不清。她說，小時候因為沒能進最好的模範班，也被爸爸斥罵。

吳姓男子辯稱，會罵妻子「害吳家斷子絕孫」，是因為她私自想把兒子送往高壓電塔圍繞、服用高劑量鎮定劑與精神藥劑的安養院，他反對才咒罵。他說，2015年底夫妻返台尋求「緊急醫療」，因在紐西蘭共同帳戶的錢快花完了，想賣掉紐國的房子，在討論分攤紐西蘭生活費時，妻子便離家。

高院認為，就算要照顧兒子而需規劃經濟，吳也不應口出惡言，甚至女兒在法院的陳述不如他意，竟要求女兒出具「聲明書」並道歉，顯見他在家中慣常用高壓態度對待家人。