受阻7小時 國道麻豆死亡車禍近午恢復通車

2019-09-04 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



國道南下台南麻豆路段今天清晨發生4車連環撞死亡車禍，警方初步調查排除酒駕，懷疑肇事的聯結車羅姓司機因疲勞駕駛追撞前方後，又遭後方來車撞擊夾擊慘死車內，南下交通封閉歷經7小時，經國道警方全力搶收，已在剛剛上午11點24分恢復通車