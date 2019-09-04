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分手還索錢 惡男握不雅照恐嚇前女友「公開給男生看」

2019-09-04 11:47聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

越南籍移工「春香」（化名）任職桃園某電子大廠時，因工作結緣孫姓男子。兩人交往近1年情斷，孫男仍死命糾纏索錢，將交往期間偷錄春香睡姿的不雅影像當作籌碼，頻以越南語「沒良心」一臉書帳號傳送恐嚇訊息，揚言「妳想要給男生看，跟我說，我馬上公開」，害春香痛苦不堪，罹患廣泛性焦慮、憂鬱症等，怒向法院提告求償。橋頭地方法院判孫男應賠償20萬元。

春香與孫男從2013年5月開始交往，期間，春香也常出入孫男租屋處。兩人感情生變後，孫男在2014年5月26日晚間，陸續傳訊息給春香，直說「妳想要給男生看，跟我說，我馬上公開」、「妳不來找我說明，不只放照片，還放影片」、「時間到...」，不斷透露打算公開春香的私密影像，騷擾行為維持逾1星期。

最後，孫男在同年6月3日，將春香裸照放上臉書社群網站，並讓不特定人士取得連結，將猥褻影像檔案對外流傳。春香不堪其擾，懷疑是孫男趁她不備時，偷偷惡意攝錄，憤而提告並求償100萬元。

春香指控，孫男在臉書張貼3段影片、10張照片，都設定「公開」，一般人均能看到；其中一段片長1分25秒的影片，雖沒拍到臉部、僅有下半身私密部位，「但從上半身衣物來看，我可以確定這是我」。春香說，該些照片全是趁她睡著時所拍，自己從未答應被拍攝，不知道孫男怎會握有這些影片。

春香當庭苦訴，因自己看不懂中文，請旁人幫忙翻譯訊息內容，才知道孫男要求見面、並直喊「沒錢」，還威脅春香若不從，就要公開裸照。春香相當確定傳訊息者是孫男，「我在台灣只交過他這一個男朋友，只有他會叫我做這種事」，驚嚇之餘趕緊撥打電話給孫男，孫男也承認訊息是他所傳。

然而，孫男狡辯說自己並未偷拍、散布春香的私密照片，堅決不同意賠償。

檢、審根據人證、事證，確定拍攝地點在孫男租屋處，且發送訊息者確實是孫男，判斷孫男所辯不足採信。橋頭地方法院審結指出，孫男行為害春香心生畏懼，精神蒙受痛苦，還因此罹患廣泛性焦慮、憂鬱症等病症，綜合考量雙方家庭、財務狀況，判孫男應賠償春香20萬元，可上訴。至於孫男還涉妨害秘密部分，遭判有期徒刑2年6月，已在前年7月底入監執行。

孫姓男子欲向越南籍前女友索錢，還恐嚇要散布裸露私密影像，害前女友痛苦不堪，橋頭地...
孫姓男子欲向越南籍前女友索錢，還恐嚇要散布裸露私密影像，害前女友痛苦不堪，橋頭地方法院判賠20萬元。示意圖／Ingimage。
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