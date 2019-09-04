控坐輪椅老翁摸胸抓鳥還性侵 照服員求償200萬敗訴

2019-09-04 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



擔任居家照顧服務員的鄧姓男子2年前照顧行動不便的八旬李姓老翁，他指控李多次撫摸他的生殖器，還壓他的頭要求「含住它」替李口交，一狀告上法院。李刑事部分不起訴，民事部分遭求償200萬元，但台北地方法院認為，鄧舉證不足以認定李有犯罪，駁回鄧的請求，可上訴。

鄧提告主張，他2016年開始負責照顧李翁，但李翁多次趁他在按摩時，隔著內褲撫摸他的下體，或是直接伸手進內褲抓他生殖器、要求他幫忙舔乳頭，更強壓他的頭要求「含著它」，他不敢違逆只好替李翁口交。

老翁抗辯，他已經高齡80餘歲，行動不便且須以輪椅輔助行動，而鄧才32歲正值壯年、身材魁梧，他根本無從強制鄧猥褻或性交，另鄧照顧起初就曾傳男同志網站、刊物給他看，還在按摩時主動露出下體還舔耳。

老翁認為，他雖然曾摸過鄧的生殖器，但並沒有違反鄧的意願，且鄧在按摩時也曾全裸躺在他的旁邊，主動撫摸、含著他的下體。

檢方調查，認為罪證不足，處分李翁不起訴；鄧另聲請交付審判，也被法院認定無理由駁回。