控坐輪椅老翁摸胸抓鳥還性侵 照服員求償200萬敗訴
擔任居家照顧服務員的鄧姓男子2年前照顧行動不便的八旬李姓老翁，他指控李多次撫摸他的生殖器，還壓他的頭要求「含住它」替李口交，一狀告上法院。李刑事部分不起訴，民事部分遭求償200萬元，但台北地方法院認為，鄧舉證不足以認定李有犯罪，駁回鄧的請求，可上訴。
鄧提告主張，他2016年開始負責照顧李翁，但李翁多次趁他在按摩時，隔著內褲撫摸他的下體，或是直接伸手進內褲抓他生殖器、要求他幫忙舔乳頭，更強壓他的頭要求「含著它」，他不敢違逆只好替李翁口交。
老翁抗辯，他已經高齡80餘歲，行動不便且須以輪椅輔助行動，而鄧才32歲正值壯年、身材魁梧，他根本無從強制鄧猥褻或性交，另鄧照顧起初就曾傳男同志網站、刊物給他看，還在按摩時主動露出下體還舔耳。
老翁認為，他雖然曾摸過鄧的生殖器，但並沒有違反鄧的意願，且鄧在按摩時也曾全裸躺在他的旁邊，主動撫摸、含著他的下體。
檢方調查，認為罪證不足，處分李翁不起訴；鄧另聲請交付審判，也被法院認定無理由駁回。
民事部分，鄧向李翁求償200萬元精神慰撫金，但法官認為，鄧提出的證據不足以證明李翁犯罪，且鄧也沒有向他人或在社群媒體抒發心情，因此無法認定李翁對他猥褻或性交，判鄧敗訴，李翁免賠。
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