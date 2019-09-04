涵洞性侵女子還說「明天再來」 計程車之狼判關8年半

2019-09-04 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子吳國仲去年開計程車行經台中某公車站牌，假借免收車資為由，騙一名領有身心障礙手冊的女子上車，載往高速公路涵洞性侵得逞，事後還拿到女子手機號碼，告訴女子「明天下班要再來」，女子回家後，被母親發現異狀，報警處理。一、二審依妨害性自主罪判刑8年半，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，吳以駕駛計程車為生，去年開車行經公車站牌，見女子神情異於常人，認為有機可乘，先在站牌前停車，要求女子上車被拒，他再以免收車資為藉口，佯稱可以載女子回家，再度要求女子上車。

女子坐上副駕駛座，吳見女子談吐也有異狀，得知女子是心智缺陷者，先詢問女子住處後，隨機開車尋找適合犯案的地點。他將車開到高速公路涵洞附近，解開2人的安全帶，再自行脫下褲子性侵得逞。

吳犯後強行拿走女子手機撥打自己的手機號碼，藉此拿到女子的手機號碼，還告知女子「明天下班再來」，最後載女子到超商門口，讓女子自行返家。

女子母親發現女子返家時間較平時晚，且神情有異，詢問之下才知道詳情，報警處理；吳隔天下午果真又在公車站牌前等女子，被警方查獲到案。

吳否認犯行，供稱他認為女子心智狀態正常，雖和女子發生性行為，但沒有強暴、脅迫、恐嚇女子，還說「她答應要跟我成為男女朋友」，他要求互留電話時被害人也點頭，但法官不採信。