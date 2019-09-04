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華南銀女襄理侵吞客戶上億元 今與丈夫遭起訴

2019-09-04 11:05聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

華南銀行台北市新生分行襄理張秀米，被控十多年來侵占客戶款項1億1980萬元，再透過丈夫翁明鈞的豐茂國際公司藏錢。台北地檢署調查後，今依違反銀行法、偽造文書罪起訴張女及翁，兩人因籌不出保金收押至今，將移審台北地院。

張秀米職涯是從基層做起，最早是在萬華分行當辦事員，一路做到理財專員，掌握的客戶絕大多數是萬華地區存款大戶，最近升新生分行襄理；張女曾對外宣稱她是用「腳」走出人脈、累積業績，有同仁幫她取「土地婆」綽號。

檢方調查，張女涉嫌自2005年起挪用客戶存款迄今，將客戶委託她理財的錢轉匯到豐茂國際公司；檢方查閱資料發現，至少有10多名大戶將錢託給她，被侵占的數額平均每人1000萬元。

檢方查出，張秀米藉與老客戶熟識、不會積極詢帳的機會，取得客戶信任，用客戶名義偽填取款條領錢、匯款、轉帳、花用，用「挖東牆、補西牆」方式掩飾犯罪。

本案源於有數名客戶發現帳戶內存款短少，向銀行查證反應，銀行啟動內部稽查，4月25日查出張女涉嫌盜領侵占客戶存款，她隨即自首。華南銀行先依規定向金管會報案，5月7日下午向北檢遞狀。

5月8日，檢方就傳張女等3人，張女以500萬元交保，翁、余各以200萬元交保；他們籌不出保金，檢方改聲押，法官裁定張女及翁收押。據了解，張秀米坦承犯行，但在豐茂國際公司負責調度資金的翁否認參與犯行，辯稱款項都是妻子說和客戶的「借款」，堅稱自己不知情。

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