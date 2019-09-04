買郵政禮券變現A千萬 國防部常次轉任欣桃前董座遭起訴

2019-09-04 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



欣桃天然氣股份有限公司前任董事長孫玦新、總經理邱希庚為謀私利，2014年至2017年間趁執行公司職務假藉激勵員工、推廣業務，指示郭姓財務長、宋姓會計組長，以上簽呈發放交際費等名義，再購買郵政禮卷後變現金，一共侵佔公司超高達1500多萬，檢方偵結依證交法等起訴4人。

檢方查，孫玦新曾任國防部次長，並任欣桃公司法人董事行政院退輔會於2013年10月16日至2018年1月15日派任的代表人，同時擔任欣桃公司董事長。

但依據欣桃公司章程中，並無授權董事長及總經理以其他方式，自行增加報酬的決議，且退輔會投資事業機構會派董事及監察人員管理要點中，也明定相關規範。

檢方發現，孫玦新、邱希庚為增加所得支領報酬，孫並規避應將超領的薪資、獎金解繳退輔會規定，2014年4月18日至2017年10月3日期間，邱希庚趁三節期間，指示董事會秘書、出納組組長上簽呈請求孫玦新、邱希庚「公關費」。

經邱批准後，由宋女將不實項目填入轉帳傳票，並經郭女及孫、邱核決，邱再指示宋把這些「公關費」購買等值的郵政禮券，其購買證明就當作核銷公關費單據，邱並將買來的郵政禮券扣除自己領取的部分，在自行把孫玦新支領部分兌換成現金交給孫，期間邱、孫各拿到96萬、66萬元。

另外，2014年至2017年間，邱趁著部門主管及員工上簽請求發放獎金、慰問金，在簽呈上以手寫加入董事長、總經理各領取獎金金額的批示，並交宋女以「交際費」、「其他費用」等不實項目填入轉帳傳票，利用同樣手法再購買郵政禮券變現，期間邱、孫各取得670萬5000元不法所得。