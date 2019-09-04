買郵政禮券變現A千萬 國防部常次轉任欣桃前董座遭起訴
欣桃天然氣股份有限公司前任董事長孫玦新、總經理邱希庚為謀私利，2014年至2017年間趁執行公司職務假藉激勵員工、推廣業務，指示郭姓財務長、宋姓會計組長，以上簽呈發放交際費等名義，再購買郵政禮卷後變現金，一共侵佔公司超高達1500多萬，檢方偵結依證交法等起訴4人。
檢方查，孫玦新曾任國防部次長，並任欣桃公司法人董事行政院退輔會於2013年10月16日至2018年1月15日派任的代表人，同時擔任欣桃公司董事長。
但依據欣桃公司章程中，並無授權董事長及總經理以其他方式，自行增加報酬的決議，且退輔會投資事業機構會派董事及監察人員管理要點中，也明定相關規範。
檢方發現，孫玦新、邱希庚為增加所得支領報酬，孫並規避應將超領的薪資、獎金解繳退輔會規定，2014年4月18日至2017年10月3日期間，邱希庚趁三節期間，指示董事會秘書、出納組組長上簽呈請求孫玦新、邱希庚「公關費」。
經邱批准後，由宋女將不實項目填入轉帳傳票，並經郭女及孫、邱核決，邱再指示宋把這些「公關費」購買等值的郵政禮券，其購買證明就當作核銷公關費單據，邱並將買來的郵政禮券扣除自己領取的部分，在自行把孫玦新支領部分兌換成現金交給孫，期間邱、孫各拿到96萬、66萬元。
另外，2014年至2017年間，邱趁著部門主管及員工上簽請求發放獎金、慰問金，在簽呈上以手寫加入董事長、總經理各領取獎金金額的批示，並交宋女以「交際費」、「其他費用」等不實項目填入轉帳傳票，利用同樣手法再購買郵政禮券變現，期間邱、孫各取得670萬5000元不法所得。
桃園地檢署偵結，認定孫玦新、邱希庚及郭女、宋女等共犯證券交易法中已發行有價證券公司之董事意圖為自己不法利益而侵佔公司資產達500萬元罪嫌、商業會計法中明知不實事實而填載會計憑證及計入帳冊罪嫌，依法起訴。
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