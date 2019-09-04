影／大雅交流道遇警盤查點 疑喝酒駕駛不停車受檢落跑

2019-09-04 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第六警分局會在國道一號大雅交流道不定期辦理路檢，今天凌晨1時許，西屯所攔查一輛轎車時，轎車駕駛有先停車開窗，值勤警員聞到駕駛有濃濃酒氣，因此請駕駛開到路旁，配合酒測，未料該名駕駛假意配合後，開車逃逸，警方今依違反道交條例，告發郭姓女車主，依法送台中市交通裁決處開罰。

台中市第六警分局表示，今天凌晨1時許，西屯所在國道一號大雅交流道路檢時，一輛深灰色的轎車駕駛被警員聞到有酒味，示意駕駛路旁停車受檢，駕駛假意配合後，加速開車逃離，衝過路檢點，警方事後調閱錄影畫面，今將通知涉案的郭姓女車主（38歲）到案，全案將依違反道交條例告發，依法可罰車主18萬元、吊銷駕駛執照、參與道安講習。

第六警分局表示，國道一號大雅交流道是各縣市來往台中重要幹道，經數據分析顯示為治安熱點，分局經常在此交通樞紐加強攔查，如有不法分子進入台中即能一網打盡，展現決心及時攔阻不法。