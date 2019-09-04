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男要給派出所「一顆地獄火」 法官認抒發情緒改判20日

2019-09-04 09:40聯合報 記者邵心杰╱即時報導

「地獄火一顆下去，我跟你講安平派出所就不見了。」謝姓男子去年6月間不滿台南龍舟比賽舉辦地點，竟在住處撥打電話給台南市警四分局安平派出所，還揚言對安平國中丟擲土製炸彈等語，引發高度關切，一審認謝犯恐嚇公眾罪，處3月徒刑，惟二審認謝通話對象僅派出所員警1人，並未公知於眾而造成大眾恐慌，且謝僅抒發個人情緒，坦承所為不當，並表示不會再為類似言語，改以恐嚇危害安全罪處拘役20日定讞。

台南高分院合議庭認為，謝撥打市內電話向安平派出所顏姓警員恫嚇，稱將以土製炸彈及地獄火炸彈攻擊安平國中與安平派出所等語，將恐嚇言詞通知特定人，使其心生畏怖，尚未達危害不特定多數公眾秩序的效果，認謝所為構成刑法第305條恐嚇危害安全罪，而非原審所認刑法第151條恐嚇公眾，因此撤銷改判。

合議庭審酌謝犯罪動機、手段、犯罪時所受的刺激、僅為抒發個人情緒，即做出恐嚇言語，犯罪後坦承其恐嚇言語，但否認恐嚇犯行，兼衡被告品行、智識程度、家庭、經濟狀況等一切狀況，認謝犯恐嚇危害安全罪，處拘役20日，可易科罰金，緩刑2年。

去年6月10日10時38分、10時52分，謝自住處以市話兩度撥打電話到安平派出所，向值班員警表示「你那邊安平國中是吧，我丟土製炸彈喔 」、「地獄火一顆下去，我跟你講安平派出所就不見了」等語，此語一出，正值安平運河舉辦龍舟比賽，不僅參賽選手眾多，也湧入大批參觀人潮，引發高度關切。

經員警通報四分局勤務中心，偵查隊循線找到當事人，謝這才察覺自己玩笑開大了，檢方認謝言行意使公眾心生畏懼，致生危害於公眾安全，提起公訴。一審認謝犯恐嚇公眾罪，處3月徒刑，可易科罰金，緩刑3年。

台南高分院合議庭認謝通話對象僅派出所員警1人，並未公知於眾而造成大眾恐慌，且謝僅...
台南高分院合議庭認謝通話對象僅派出所員警1人，並未公知於眾而造成大眾恐慌，且謝僅抒發個人情緒，坦承所為不當，改以恐嚇危害安全罪處拘役20日定讞。圖／本報資料照片
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