普悠瑪案一周內取列車記憶卡 運安會：滿周年前檢視完

2019-09-04 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



國家運輸安全調查委員會（運安會）揭牌滿月之際，拋出重新檢視普悠瑪事故關鍵在於「破損記憶卡能否復原」。運安會主委楊宏智接受聯合晚報採訪表示，一周內會將去「富岡車輛基地將事故車八節車廂的列車控制與管理系統記憶卡（TCMS)取回，復原後可以得知對應出軌時間點、過彎傾斜角度等數據資料，預計在普悠瑪事故滿一周年（10月21日）之際檢視完畢檢方及鐵道局保存證物。

運安會在8月底彌月工作記者會上說，外界關注重新檢視普悠瑪事故調查進度，目前已盤點系統設備，提出六大面向，作為是否重啟調查的參考，包括主風泵散熱效能與煞車及動力相對關係、總風缸供氣效率與列車傾斜控制是否具相對關係、過去線上列車發生動力時有時無的故障維修管理及法遵、事故軌道相關數據不明、ATP是否充分使用，而最關鍵點為破損TCMS，是否可回復並取得關鍵資料。

楊宏智當時說，普悠瑪運行過程傾斜角度都記錄在記憶卡中，就像飛機的黑盒子一樣。之前行政院事故調查報告並未納入記憶卡資料，但運安會認為這很重要，現在要釐清裡面資料有無損害，以及如何解讀。

據了解，9月2日運安會舉行第二次鐵道專業小組委員會，由於目前符合鐵路重大事故的案件僅有普悠瑪案一件，討論重心全落在普悠瑪翻車事故重新檢視工作上。

楊宏智說，該會議針對六大面相做深度討論，「現在就是在抽那個絲，並其中一絲拿到放大鏡下檢視」。據了解，會上針對主風泵提出「過去經常故障為何始終未解決」質疑，將檢視維修管理、主風泵性能及超溫開關測試、主風泵原廠手冊性能數據、保固合約、備料管理、總風缸供氣效率與列車傾斜控制影響，復原八片傾斜性控制相關CF card、工單結案程序、保固期間故障反映、主風泵散熱效能與煞車及動力相對關係，作全面討論並逐一釐清。

楊宏智說，當然不只討論主風泵，亦用相同模式針對其他設備做更深一層的討討論。至於下次的鐵道工作小組委員會召開時間，楊宏智說只要資料準備好隨時都可以展開，並沒有一定時程，也會定期放上網向外界報告進度。