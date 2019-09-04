冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園陳姓男子13年前曾佯裝是雜誌攝影師，誘騙女子性侵遭判刑10年，未料他出獄故技重施，去年12月7日在中壢車站向1名女子搭訕，趁坐客運行駛國道途中朝她摸下體、強吻，女子咬牙緊閉抗拒，但仍遭上下其手得逞，檢方調閱監視器、乘車紀錄，依強制猥褻罪嫌起訴陳，建請法院從重量刑。

檢警調查，陳男（41歲）當天晚上5點在國光中壢客運總站，見女子年輕貌美，且獨自排隊準備搭車，就上前佯稱自己是拍攝雜誌封面的攝影師，還說覺得她穿覺品味特殊，藉此搭訕後一起搭車要前往台北。

直到上高速公路，司機把車燈調暗後，陳就藉故問女子的腰圍、內衣罩杯，甚至靠近拉下她口罩親吻，同時伸出鹹豬手撫摸胸部、腰部，對方嚇到用手推開拒絕，並改變成仰躺姿勢，但陳不罷休，竟將她硬拉回繼續伸舌頭親吻。

但女子不敢大聲呼救，只敢緊咬著牙齒抵住，不讓陳舌頭伸進她嘴巴，並拉回口罩整個人縮在座位角落抵抗，但陳仍把手伸到他長裙、內褲，不斷撫摸下體、親吻；直到1個多小時抵達台北後，女子才在親友支持下鼓起勇氣報案並提告。

檢方訊時，陳男矢口否認犯嫌，辯稱雖然有從中壢搭過車到台北，但時間忘記了，而且過程都沒有和女生講過話。

但女子報案後，警方隨即調閱車上監視器，經比對陳確實是車上乘客，也拍下當時作案過程，且悠遊卡刷卡紀錄中也顯示陳搭上該班車，與女子指證時間相符，加上事發前他就有多次搭乘同一班車的紀錄。

檢方認定陳說法屬於卸責辯詞，不予採信，加上陳在2006年就曾經佯裝過雜誌攝影師，誘騙女子上車、在路上搭訕少女後強制性交得逞，分別遭判刑5年、5年6個月，應執行有期徒刑10年，直到2015年4月22日才假釋出監。