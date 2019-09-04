親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

養出天然獨之後 蔡英文用這招收攏「藍領」軍心

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園陳姓男子13年前曾佯裝是雜誌攝影師，誘騙女子性侵遭判刑10年，未料他出獄故技重施，去年12月7日在中壢車站向1名女子搭訕，趁坐客運行駛國道途中朝她摸下體、強吻，女子咬牙緊閉抗拒，但仍遭上下其手得逞，檢方調閱監視器、乘車紀錄，依強制猥褻罪嫌起訴陳，建請法院從重量刑。

檢警調查，陳男（41歲）當天晚上5點在國光中壢客運總站，見女子年輕貌美，且獨自排隊準備搭車，就上前佯稱自己是拍攝雜誌封面的攝影師，還說覺得她穿覺品味特殊，藉此搭訕後一起搭車要前往台北。

直到上高速公路，司機把車燈調暗後，陳就藉故問女子的腰圍、內衣罩杯，甚至靠近拉下她口罩親吻，同時伸出鹹豬手撫摸胸部、腰部，對方嚇到用手推開拒絕，並改變成仰躺姿勢，但陳不罷休，竟將她硬拉回繼續伸舌頭親吻。 

但女子不敢大聲呼救，只敢緊咬著牙齒抵住，不讓陳舌頭伸進她嘴巴，並拉回口罩整個人縮在座位角落抵抗，但陳仍把手伸到他長裙、內褲，不斷撫摸下體、親吻；直到1個多小時抵達台北後，女子才在親友支持下鼓起勇氣報案並提告。

檢方訊時，陳男矢口否認犯嫌，辯稱雖然有從中壢搭過車到台北，但時間忘記了，而且過程都沒有和女生講過話。

但女子報案後，警方隨即調閱車上監視器，經比對陳確實是車上乘客，也拍下當時作案過程，且悠遊卡刷卡紀錄中也顯示陳搭上該班車，與女子指證時間相符，加上事發前他就有多次搭乘同一班車的紀錄。

檢方認定陳說法屬於卸責辯詞，不予採信，加上陳在2006年就曾經佯裝過雜誌攝影師，誘騙女子上車、在路上搭訕少女後強制性交得逞，分別遭判刑5年、5年6個月，應執行有期徒刑10年，直到2015年4月22日才假釋出監。

檢方認為，陳執行完畢後5年內再以同類手法故意再犯，對治安影響甚鉅，依強制猥褻罪嫌起訴他，請求法院加重其刑。

陳男佯稱自己是攝影師，在客運上朝女子上下其手還強吻，檢方依強制猥褻罪嫌起訴他。示...
陳男佯稱自己是攝影師，在客運上朝女子上下其手還強吻，檢方依強制猥褻罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
分享

攝影猥褻

相關新聞

挪用上億元 孫道存侵占被訴

2019-09-04 00:44

少女批他太老碎碎唸 他說別人都可祖孫戀涉強暴被重判

2019-09-04 08:01

機車爭路權！民代建議取消兩段式左轉及內線禁行機車

2019-09-04 07:59

控國民黨買票、引中共入台？ 網紅「藍阿姨」遭警查辦

2019-09-03 19:40

腰椎二度手術釀癱瘓 動刀醫師遭起訴業務過失傷害

2019-09-03 18:52

花蓮假純手工阿膠糕 工廠地址竟是農地

2019-09-03 18:50

台北分署聯合拍賣 慈禧愛的碧璽3萬5賣出

2019-09-03 18:12

國道自撞害老媽雙手骨折 原來竟因別人違規路肩超車

2019-09-03 16:43

教育部前部長吳茂昆三大案 北檢報請高檢署移轉管轄

2019-09-03 16:42

麵包王國創辦人豪宅淪法拍 裕元紡織出價1億脫穎而出

2019-09-03 16:34

尋短婦「亂摸槍」被控妨害公務 無罪確定

2019-09-03 16:15

高雄無照密醫非法執業20年 這些病患都曾登門求診

2019-09-03 15:50

警局門前出車禍 酒駕男想躲廁所被警制伏

2019-09-03 14:51

花蓮前議員收賄今入監 支持者地檢署送行

2019-09-03 13:13

中影附隨組織案 法院今首開庭

2019-09-03 12:59

捍衛主場 藍花蓮縣黨部今開告「不讓鳩占鵲巢」

2019-09-03 12:25

選前給3千元又說「拜託」 她涉賄落選又遭判3年2月刑

2019-09-03 11:56

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

孫道存挪用太平洋網球等2基金會公款 今遭起訴侵占

2019-09-03 11:30

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

台61惡意急煞擋道逼車囂張 網友批小孬孬警方要開罰

2019-08-26 19:02

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

2019-09-03 09:28

機車族注意！停等區這個位置少停小心被撞

2019-09-03 10:17

國1麻豆段嚴重車禍封閉南下全線 建議用路人改道

2019-09-04 07:16

驚！去年137名大專生車禍亡 教部籲管制新生騎機車

2019-09-03 19:02

獨／瞞著老公「夾娃娃」 外遇男與人妻偽造簽名挨告

2019-09-03 20:23

想吃牢飯身障男搶銀行 見警不抵抗直接交證件

2019-09-03 14:00

少年失蹤隨溪漂1天1夜 父母燒香求河神奇蹟出現

2019-09-03 15:54

拿裸照逼前女友完成分手砲 蜂蜜水摻FM2一夜硬上3次

2019-09-03 12:07

他連夾6個相同便當 自助餐店員緊張「怕我算錯錢？」

2019-09-03 12:57

她辦租屋補助房東秒答應 曝5大佛心事蹟「根本活菩薩」

2019-09-03 20:28

高雄無照密醫非法執業20年 這些病患都曾登門求診

2019-09-03 15:50

勇警李承翰入祀忠烈祠 小外甥說「看到舅舅...」

2019-09-03 14:53

遭爆赴美產子詐健保 李晶玉向刑事局求償200萬元敗訴

2019-09-03 11:38

桃市議員邱佳亮詐助理費 高院維持12年6月徒刑

2019-09-03 10:14

即使內衣走光 年輕正妹仍熊抱男友阻打架

2019-09-03 20:21

麵包王國創辦人豪宅淪法拍 裕元紡織出價1億脫穎而出

2019-09-03 16:34

殉職警李承翰入忠烈祠 郭台銘出席致意

2019-09-03 14:29

柴犬咬傷貓飼主衝突 小貓摔落地面慘死

2019-09-03 14:33

傳統家具行哪裡贏過IKEA 網友：孫出生還是一樣新

2019-09-03 15:23

真理褲妹秀健身後翹臀 網友起底「是罷韓學生妹」

2019-09-03 11:29

聊到10年前的消費券 網哭喊揭殘酷真相：全上繳父母

2019-09-03 17:59

殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 郭台銘到場致意

2019-09-03 10:02

鐵警李承翰入祀忠烈祠 場面莊嚴

2019-09-03 09:29

iPhone7手機誘少女賣春 還與16歲少年「試車」判重刑

2019-09-03 12:10

撿屍回家自拍性愛影片 隱私檔案被扣成鐵證

2019-09-03 21:39

19歲越女裸胸服務男客 遇臨檢內衣都來不及穿

2019-09-03 14:05

尋獲八年級跳橋模板工遺體 家屬悲傷確認現場招魂

2019-09-03 11:44

陸軍航空副隊長劉傳集41年前飛行殉職 今入桃園忠烈祠

2019-09-03 10:54

國道自撞害老媽雙手骨折 原來竟因別人違規路肩超車

2019-09-03 16:43

花蓮前議員收賄今入監 支持者地檢署送行

2019-09-03 13:13

酸男方「處男」 女大生事後不滿提告 卻因此理由不起訴

2019-09-03 11:23

影／13歲少年隨溪漂流1天1夜 中午尋獲生命穩定

2019-09-03 13:29

養豬飄臭挨罰10萬 業者提告抗罰敗訴確定

2019-09-03 13:32

吸金案 一男三女 共組「性福辦公室」

2019-09-04 00:37

好痛！婦人手指被裁縫車針釘住 急尋裁縫師傅救助

2019-09-03 12:07

影／小心慎入！邊吃邊漏食物 流浪犬遭異物斷喉

2019-09-03 09:24

腰椎二度手術釀癱瘓 動刀醫師遭起訴業務過失傷害

2019-09-03 18:52

捍衛主場 藍花蓮縣黨部今開告「不讓鳩占鵲巢」

2019-09-03 12:25

影／「臂盾」怎破窗？ 中警教官直接拿報廢車示範

2019-09-03 15:11

投資養魟魚吸金2千萬 主嫌收女會計當小三

2019-09-03 15:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top