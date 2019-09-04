少女批他太老碎碎唸 他說別人都可祖孫戀涉強暴被重判

2019-09-04 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



33歲的廖男去年在網路交友認識16歲少女「小蘋」，兩人成為男女朋友同居，事後她提議分手，廖詢問分手原因，她回稱兩人年齡差距太大，也不喜歡他「碎碎唸」，他竟說「別人可祖孫戀，為何她不能接受」，性侵被害人得逞，台中地院依強制性交罪將廖判刑3年4月。可上訴二審。

「小蘋」證稱，當天她對跟他提分手，他不能接受，說為何年紀大不行，別人就祖孫戀，為何她不能接受，當時她坐在床上蓋著棉披抽煙並重置手機，遭他壓在床上性侵害。

廖男否認犯行，辯稱當天帶她回家的原因是談論分手事，因為她要求分手，在住處有與她發生擁抱及親吻行為，但沒有發生性交行為。法官不採信判他刑。

判決書指出，廖男（33歲）去年元月初，經由網路交友認識「小蘋」後，開始交往成為男女朋友，並自同年2月中旬起在中市區租屋同居，但「小蘋」於去年5月下旬搬出。 「小蘋」搬出廖男的租屋處後，返回家裡與父親、父親的同居人「小春」、胞妹等人。至去年6月16日下午，廖男載「小蘋」到租屋處談 話，她在2樓房間提議分手，他詢問分手原因，她回稱「兩人年紀差距太大及不喜歡他碎碎唸的個性」。

廖為挽回「小蘋」，強行將她壓制在床上，性侵害得逞；隨後仍積極想挽回她而無結果，去年7月11日及7月12日分別傳訊「我沒讓她幸福，包括那天在我家談的時候我強上了她，想挽回她，不過要告隨便你們」。