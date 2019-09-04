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機車爭路權！民代建議取消兩段式左轉及內線禁行機車

2019-09-04 07:59聯合報 記者郭政芬╱即時報導

為爭取機車路權，新竹市議員劉崇顯提案要求市府全面檢討並取消單向2線道內線車道禁行機車及機車兩段式左轉，落實車向分流，減少路口車流交織釀成事故，市府指出，為保障機車騎士權益，市區道路單向2車道內線車道陸續開放機車通行，但部分路口因條件限制，仍需維持兩段式左轉，維護安全與路口順暢。

台灣交通安全協會理事林志學說，為機車爭取路權，強調車速、車向分流，車速採內快外慢，車向是右轉靠右、左轉靠左的概念，中央地方政府彈性管理空間，因地制宜評估是否設置或取消禁行機車道及兩段式左轉標誌標線，新北、桃園、新竹市等縣市已試辦及追蹤實施後事故改善情形。

劉崇顯說，內線車道禁行機車限制直行機車只能在外側車道行駛，但外側車道常因汽車臨停、違停影響機車動線及安全，行經路口也容易與右轉汽車動線衝突，應將內線車道空間還給機車族。

另外，兩段式左轉機車需先靠右行駛違反人性直覺，現行多處待轉區空間不足，違反路口淨空原則易導致堵塞與擦撞，為落實車向分流，內側車道應取消禁行機車，讓左轉機車可以行駛內線直接左轉，例如振興陸橋是通往清大南校區、竹科要道，尖峰時段汽機車流量大，他趁市府重鋪路面時要求取消禁行機車標線，讓機車可走內線車道，還可直接左轉，進而要求市府全面檢討取消全市單向2線道內線禁行機車與兩段式左轉。

市府交通處指出，全市機車約26萬多輛，機車以行駛道路右側為主，但易受違停及公車停靠等情形阻擋通行空間及動線，以致機車須駛入內側車道繞過障礙車輛，相較汽車通行空間僅有一半且常受阻礙，為保障機車騎士權益，因地制宜評估道路條件，104年起市區道路單向兩車道內線車道陸續開放機車通行，現主要道路都已開放行駛內側，除了路口條件較差外，也都開放內線車道機車直接左轉。

交通處指出，雙向6車道以上路段，考量機車轉向跨越路口危險程度較高，體積小視野易因汽車駕駛人阻礙產生視覺死角造成事故，且機車防護性低等因子，均建議設置內側車道禁行機車及搭配機慢車兩段式待轉為原則。

新竹市警察局交通隊指出，今年至8月15日取締機車行駛禁行機車道違規共有398件，將配合交通處就個案評估道路條件，提供肇事資料及取締件數作為評估取消禁行機車及兩段式左轉的參考依據。

新竹市議員劉崇顯提案全面檢討並取消單向2線道內線車道禁行機車及機車兩段式左轉，落...
新竹市議員劉崇顯提案全面檢討並取消單向2線道內線車道禁行機車及機車兩段式左轉，落實車向分流，減少路口車流交織釀成事故。記者黃瑞典／攝影
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新竹市議員劉崇顯提案全面檢討並取消單向2線道內線車道禁行機車及機車兩段式左轉，落...
新竹市議員劉崇顯提案全面檢討並取消單向2線道內線車道禁行機車及機車兩段式左轉，落實車向分流，減少路口車流交織釀成事故。記者黃瑞典／攝影
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車道事故新竹

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