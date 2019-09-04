機車爭路權！民代建議取消兩段式左轉及內線禁行機車

2019-09-04 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為爭取機車路權，新竹市議員劉崇顯提案要求市府全面檢討並取消單向2線道內線車道禁行機車及機車兩段式左轉，落實車向分流，減少路口車流交織釀成事故，市府指出，為保障機車騎士權益，市區道路單向2車道內線車道陸續開放機車通行，但部分路口因條件限制，仍需維持兩段式左轉，維護安全與路口順暢。

台灣交通安全協會理事林志學說，為機車爭取路權，強調車速、車向分流，車速採內快外慢，車向是右轉靠右、左轉靠左的概念，中央地方政府彈性管理空間，因地制宜評估是否設置或取消禁行機車道及兩段式左轉標誌標線，新北、桃園、新竹市等縣市已試辦及追蹤實施後事故改善情形。

劉崇顯說，內線車道禁行機車限制直行機車只能在外側車道行駛，但外側車道常因汽車臨停、違停影響機車動線及安全，行經路口也容易與右轉汽車動線衝突，應將內線車道空間還給機車族。

另外，兩段式左轉機車需先靠右行駛違反人性直覺，現行多處待轉區空間不足，違反路口淨空原則易導致堵塞與擦撞，為落實車向分流，內側車道應取消禁行機車，讓左轉機車可以行駛內線直接左轉，例如振興陸橋是通往清大南校區、竹科要道，尖峰時段汽機車流量大，他趁市府重鋪路面時要求取消禁行機車標線，讓機車可走內線車道，還可直接左轉，進而要求市府全面檢討取消全市單向2線道內線禁行機車與兩段式左轉。

市府交通處指出，全市機車約26萬多輛，機車以行駛道路右側為主，但易受違停及公車停靠等情形阻擋通行空間及動線，以致機車須駛入內側車道繞過障礙車輛，相較汽車通行空間僅有一半且常受阻礙，為保障機車騎士權益，因地制宜評估道路條件，104年起市區道路單向兩車道內線車道陸續開放機車通行，現主要道路都已開放行駛內側，除了路口條件較差外，也都開放內線車道機車直接左轉。

交通處指出，雙向6車道以上路段，考量機車轉向跨越路口危險程度較高，體積小視野易因汽車駕駛人阻礙產生視覺死角造成事故，且機車防護性低等因子，均建議設置內側車道禁行機車及搭配機慢車兩段式待轉為原則。