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台灣為何買M1戰車？ 柯文哲爆料：AIT說「沒叫她買這個」

花蓮假純手工阿膠糕 工廠地址竟是農地

2019-09-03 18:50聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

臉書有一粉絲專頁販售「花蓮在地陳師傅純手工阿膠糕」，號稱可養顏美容、補血調經，沒想到地址一查竟是農地。差點被騙的黃姓民眾說，看到廣告想要買3盒，卻被告知要先匯款才能依序出貨，好在朋友告知是詐騙才沒損失。花蓮縣衛生局長朱家祥表示，經查這廣告所附檢驗報告不正確，也無真實地址和電話，建議民眾要網購時一定要查明廠商是否有合法登錄資料，有問題都可到衛生局詢問。

黃姓民眾說，日前滑手機看到純手工阿膠糕，還主打「身體會發生驚人變化」，又看到工廠在花蓮，就想購買3盒給朋友吃，私訊粉絲專頁卻說沒有門市、只有工廠，且中秋節後才會有貨，告知要先匯款，他們要依照匯款順序才能出貨，一度想說要匯款，剛好當時比較忙就沒匯；後來發現工廠地址是農田，根本沒有這間工廠，很慶幸沒有匯款。

工廠地址附近鄰居說，從以前住到現在，該地址都是農田，也沒有聽說陳師傅手工阿膠糕，對於這廣告感到很傻眼。

朱家祥表示，日前接獲民眾投訴，該廣告所附檢驗報告不正確的，涉嫌廣告不實誇大，恐對消費者有不利影響；但因為沒有該廠商真實地址和電話，坦言裁罰上會有點困難。提醒消費者網購食品藥品，千萬要注意是否有真實地址和電話，以及廠商是否有合法食品登錄系統，不要輕易聽別人介紹，要聽專業人士建議，有問題都可以來衛生局詢問。

花蓮縣警局刑大科偵隊長張鴻貴指出，警方出動查看該地址只有農地，沒有廠房，目前尚未接獲民眾報案。呼籲民眾網購時看到網頁有廠商電話，可先查詢是否是台灣地區電話，並詳細詢問，最好是面交商品，廠商常利用話術希望消費者先匯款，應多加思考避免受騙。

有商家在臉書販售花蓮生產阿膠糕，卻沒有真實電話及住址，讓民眾差點被詐騙。圖／翻攝...
有商家在臉書販售花蓮生產阿膠糕，卻沒有真實電話及住址，讓民眾差點被詐騙。圖／翻攝臉書
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衛生局廣告不實網購詐騙

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