國民黨轉帳撥用國有房地遭追徵8.6億元 將進入言詞辯論

2019-09-03 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產而追徵8.6億餘元，因國民黨拒繳，行政執行署開始查封其不動產，國民黨則提告救濟。台北高等行政法院今下午開庭，法官請雙方盡量尋找被移轉對象的身分，釐清是否為「善意第三人」。

黨產會認為，國民黨於訓政時期僅依國防最高委員會第227次常務會議決議，取得特種房屋「使用權」，並依據行政院民國43年6月5日函示，轉帳取得國有特種房屋的基地產權，並於民國46年至50年間辦竣登記取得房屋基地後，陸續於民國46年至61年間及76年，以買賣方式移轉第三人。

黨產會指出，國民黨應於行憲後實行黨國分離，並將房屋使用權返還予國家，但國民黨非但沒有返還給國家，甚至利用黨國一體之政治支配實力，將該等房屋「所有權」移轉登記為「黨有」，自屬不當取得財產。

國民黨不服，提起撤銷訴訟等3案。關於債務人異議之訴、有關行政執行事務2案，上次開庭法官諭知均候核辦，今僅針對撤銷原處分訴訟開庭。法官發現卷中有幾名被移轉人重複出現率高，為釐清對象屬明知或可得而知的「惡意第三人」或不知情的「善意第三人」，希望雙方能提出說明。

國民黨委任律師張少騰認為，黨產會在聽證程序階段，至少盡相當程度調查，釐清被移轉人是否仍在世，但可惜沒有這麼做，最後一併認定為善意第三人，而向國民黨追徵。

庭末，法官吳坤芳訂於12月3日下午2點30分續行審理，預計再開2庭即可進入言詞辯論。