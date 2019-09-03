國道自撞害老媽雙手骨折 原來竟因別人違規路肩超車

2019-09-03 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



國道1號汐五高架南向堤頂路段，8月31日發生小轎車失控橫跨2線車道連續撞擊左右側護欄車禍，造成1名69歲老婦雙手皆骨折。直到後方車輛駕駛將行車記錄影像上傳網路，終於真相大白，整起事故疑因1輛違規利用路肩超車的黑色轎車造成，警方已要求到案說明，除至少罰款4千元，還將追究肇責。

據了解，當天46歲陳姓男子開車搭載69歲母親從汐止要去林口，上午11時許行經事故路段，正準備從內側變換到外側車道，右邊突然冒出1輛黑色轎車也要擠進外側車道。

陳男受到驚嚇，猛然把車往左側拉回，結果開始失控，先衝向右側撞擊護欄彈回，再衝向左側撞擊護欄才停下，2個前輪皆爆胎、車頭嚴重毀損，黑色轎車則若無其事逕自駛離。警方獲報趕抵，馬上通知救護車將受傷老婦送醫，診斷為右手腕、左肩鎖骨骨折。

陳男事後以為只是自己變換車道不當，釀成自撞車禍，但他可能尚未察覺，事故路段只有2線車道，當他從內側向右變換至外側車道，右邊根本不該有車靠過來爭道，直到後方車輛公開行車記錄影像，終於真相大白。

原來有1輛黑色轎車，違規利用路肩從右側超車之後，準備往左變換至外側車道時，疑因擠壓到陳男的行進動線，使他嚇到失控自撞，害老媽媽受傷。

國道公路警察局第一大隊交通組巡官林昶君指出，這起事故疑因雙方變換車道未保持安全距離與間隔釀成，但若是因為違規行為導致他人發生事故，雖然雙方沒有發生碰撞，仍可能有肇責。

警方初步檢視後車的行車記錄影像，確認黑色轎車違規行駛路肩，已發通知請車主到案說明，將依違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第9款，處4千元以上6千元以下罰鍰。